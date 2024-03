Predlog o dodatni pokojnini je dobil 58,2-odstotno podporo, podprli so ga v večini od skupaj 26 kantonov, ki je prav tako pogoj za sprejetje predloga.

Po navedbah švicarske televizije so švicarski volivci prvič v več kot 130 letih podprli pobudo politične levice za razširitev socialnih prejemkov.

Švica je ena najbogatejših držav na svetu, obenem jo pestijo tudi hude socialne težave. Najvišja mesečna državna pokojnina je po poročanju BBC 2550 evrov, življenjski stroški, zlasti v mestih, kot sta Zürich in Ženeva, pa so med najvišjimi na svetu. Minimalna plača sicer znaša okoli 3500 evrov. Vse več ljudi zato ne dela do 70. leta po lastni izbiri, ampak iz nuje.

Po mnenju vlade bo predlagano zvišanje stalo več kot 4 milijarde evrov na leto, kar da bo pomenilo zvišanje davkov in bi lahko ogrozilo finančno stabilnost sistema socialne varnosti.