Kaja Širok je v kabinet prišla poleti leta 2022 na povabilo, naj se pridruži ekipi predsednika vlade. Ob tem je junija 2022 zapustila vodenje projekta Evropske prestolnice kulture Nove Gorica z Gorico. Marca tega leta je bila namreč imenovana za direktorico javnega zavoda GO! 2025.

Pred vodenjem EPK je 49-letna zgodovinarka in italijanstika, ki je doktorirala s področja kulturne zgodovine, deset let oziroma vse do leta 2021 vodila Muzej novejše zgodovine Slovenije. Ta se je pod njenim vodstvom razvil v sodoben družbeni prostor, ki je širši javnosti večplastno predstavljal zgodovino Slovencev v 20. stoletju, piše na vladni spletni strani.

Med drugim je bila tudi dejavno vključena v delo Mednarodnega muzejskega sveta ICOM. Leta 2019 jo je Evropski parlament potrdil v akademski svet Hiše evropske zgodovine v Bruslju.

Kot docentka za področje novejše in sodobne zgodovine je delovala tudi v znanstvenoraziskovalni skupini na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, sodeluje tudi z Univerzo v Novi Gorici. Raziskovalno deluje na področjih zgodovine, muzeologije, dediščine, ustne zgodovine, študij o mejah in nacionalnosti ter študij kolektivnega spomina. Objavlja v slovenskih in mednarodnih znanstvenih revijah.