Hitra prehrana ne sodi med diete, ki bi jo predlagali zdravniki ali nutricionisti. Je pa zelo priljubljena. Neuradna številka izpred nekaj let pravi, da se po vsem svetu poje kar 2,4 milijona big macov dnevno. Med navdušenci nad burgerjem in ostalo hrano ameriške verige Mcdonald’s je tudi nekdanji ameriški predsednik Donald Trump. Michael Wolff je v svoji knjigi Fire and Fury zapisal, da je Trump s hitro prehrano obseden, ker se boji zastrupitve, hitra hrana s tekočega traku pa je po njegovi oceni najbolj varna izbira. O očetovi ljubezni do hitre hrane se je lani razgovoril tudi Donald Trump mlajši, ki je v podcastu Triggered zatrjeval, da njegov oče bolje pozna McDonald’sov meni kot tamkajšnji zaposleni. »Mimogrede, 100-odstotno točno. Dobro? Nihče ga en pozna bolje,« je pripomnil in dodal. »Verjetno ni človeka, ki bi McDonald’sove hrane pojedel več kot Donald Trump.«

Trumpova rodbina je sicer znana po nastopaštvu in prilagajanju resnice oziroma »alternativnih dejstvih«. Čeprav pozdravljamo navdušenje Donalda Trumpa mlajšega nad očetovo nezdravo dieto, bi mu lahko svetovali, da se pred podobnimi trditvami v prihodnje posvetuje z Guinnessovo knjigo rekordov. Slednjo so tudi sicer izdelali prav zato, da bi preprečili tovrstno nepoučeno gostilniško širokoustenje. Pogled v katerokoli edicijo knjige od leta 1999 dalje namreč razkriva, da naziv pripada tretjemu Donaldu. Ta živi v zvezni državi Wisconsin, se piše Gorske, do 1. januarja 2024 pa je pojedel že 34.128 big macov.

Gorske je danes star 70 let in priznava, da so mnogi menili, da bo pri tej starosti že zdavnaj pod rušo. Svojega prvega big maca je poizkusil 17. maja 1972. Pravi, da je takoj vedel, da jih namerava jesti vse življenje. »Škatle sem odvrgel na zadnje sedeže. Od tistega trenutka dalje jih štejem,« je pojasnil v pogovoru za Guinness. Goske resnice ne nateguje. Do danes hrani vse račune za big mace in tudi škatlice, v katerih so mu jih postregli.

Med ljudmi, ki so ga poizkušali prepričati v bolj zdrav način prehranjevanja, je bila tudi njegova mati, ki je zahtevala, da na dan poje vsaj eno jed, ki ni big mac, a je obupala leta 1981. Na vrhuncu svojega nezdravega načina prehranjevanja je pojedel kar devet big macov na dan. Danes nekoliko bolj skrbi za svoje zdravje. Poje samo še dva na dan. Ob tem se je odpovedal tudi pečenemu krompirčku. Vsakodnevni rutini pa je dodal tudi blizu 10 kilometrov dolg sprehod.

Nekoč se je do McDonald’sa odpravil vsak dan in jedel sveže big mace, pred časom pa je spremenil tudi to rutino. Danes se do McDonald’sa odpravi dvakrat tedensko, tam naroči zalogo big macov, poje svežega, ostale pa si doma pogreva v mikrovalovki, ko je lačen.