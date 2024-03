Včeraj zjutraj je eden od strojevodij lokomotivo s kompozicijo pripeljal iz Prestranka v Sežano, kjer je odklopil vagone. Za tem je lokomotivo premaknil naprej v smeri Opčin (RI) do kretnic za spremikanje. Ko je pripeljal do navedene lokacije je ugotovil, da se tam že nahaja druga lokomotiva, za katero ni videl. Ni uspel pravočasno zmanjšati hitrosti in je z lokomotivo trčil v tam ustavljeno lokomotivo. V nesreči nihče ni bil telesno poškodovan, na lokomotivah pa je nastala materialna škoda okoli 50.000 evrov.

Na podlagi zbranih obvestil in ogleda kraja nesreče so policisti zaznali elemente kaznivega dejanja in sicer, da je za enkrat še neznani delavec slovenskih železnic osumljen storitve kaznivega dejanja Ogrožanje posebnih vrst javnega prometa po 1. odstavku, 325. členu Kazenskega zakonika (KZ-1). Policisti nadaljujejo s preiskavo nesreče.