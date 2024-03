Med nadzorom tovora je srbske carinike prejšnji četrtek presenetil prav poseben prizor – pod ponjavo tovornjaka, ki je iz Slovenije prevažal tovor v Srbijo, so odkrili avto znamke BMW. Naložen je bil na paletah, bil je brez registrskih tablic. V dokumentaciji, ki jo je imel s seboj voznik, je bilo zabeleženo le, da so na tovornjaku surovine za proizvodnjo barv in lakov. Po navedbah srbskega Kurirja so morali biti nepridipravi pri nalaganju avta na tovornjak dokaj spretni. Najverjetneje so si pomagali z viličarjem, zelo dobro pa so ga morali tudi namestiti in privezati, da se med vožnjo ni premikal. Dodatnih informacij na srbski carini niso navedli, tako tudi ni znano, ali se ve, kje so osumljeni avtomobil naložili na tovornjak.

Po navedbah Kurirja, ki se sklicuje na informacije srbske carinske uprave, cariniki na meji pogosto naletijo na »nenavadne« poskuse tihotapljenja, med katerimi se najdejo tudi avtomobili – bodisi starodobniki bodisi moderna, luksuzna vozila. Konec tedna so pri izstopu iz države za volanom porscheja ujeli srbskega državljana. Moški ni bil lastnik avta s tujimi registrskimi tablicami, prav tako ni imel urejene dokumentacije, da bi z avtom lahko prečkal mejo. Porscheja, vrednega 77 tisoč evrov, so začasno zaplenili.