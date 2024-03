Nacionalni preiskovalni urad (NPU) preiskuje sum zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti zaradi spornega nakupa stavbe na Litijski 51, za katero je ministrstvo za pravosodje odštelo 7,7 milijona evrov. Zaradi njega je morala odstopiti od danes že nekdanja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, saj so se nanjo zgrnili očitki o netransparentnem in negospodarnem nakupu.

Darko Muženič, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada:

Muženič je povedal, da so kriminalisti NPU izvedli 16 hišnih preiskav v sodelovanju s kolegi iz Ljubljane, Maribora in Kopra, tudi v Novem mestu. Preiskujejo poslovne in zasebne prostore ter ministrstva za pravosodje. Sumijo, da je kaznivo dejanje izvedlo 13 oseb, pridobili naj bi 3,4 milijona evrov neupravičene premoženjske koristi. Gre za razliko v ceni, po kateri je bila nepremičnina prodana in pozneje ponujena. Pridržan ni nihče, zagrožena kazen je od enega do osmih let zapora.

Osumljenci so sodelovali pri pripravi dokumentacije za posel, pravi Muženič. Zasegli so večjo količino poslovne dokumentacije in več elektronskih naprav. Kot je znano, so Gojkovič, Starček, Šoltes in Žibert zamenjali telefone, tik preden je izbruhnila afera.

Kriminalisti so med drugim obiskali dom Dominike Švarc Pipan in Igorja Šoltesa, ki je do nedavnega opravljal vlogo državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje. V SD so medtem za STA povedali, da kriminalisti sedeža stranke danes niso obiskali. Prav tako hišne preiskave (za zdaj) ne potekajo niti pri nekdanjem generalnem sekretarju SD Klemnu Žibertu, na katerega so tudi leteli očitki Švarc Pipanove.

Švarc Pipanove in Šoltesa po neuradnih informacijah ni med osumljenimi, naj bi bili pa Uroš Gojkovič, Simon Starček, sodni cenilec Anton Rigler in primorski podjetnik Sebastjan Vežnaver, ki je ministrstvu stavbo prodal, kupil pa jo je leta 2019 iz stečajne mase in zanjo tedaj odštel slaba dva milijona evrov

Kot je za STA povedal Šoltesov odvetnik Janez Koščak, Šoltes ni med osumljenimi zlorabe položaja, kriminalisti pa so ga obiskali zato, ker na ministrstvu nima več pisarne. »Postopek je potekal korektno, kriminalisti so iskali dokumentacijo v zvezi z nakupom zgradbe, ki pa je nima, tako da niso zasegli nobene dokumentacije. Saj tudi ni bil v komisiji, ki je odločala o nakupu, niti ni sklepal pogodb,« je povzel Koščak. Dodal je, da kriminalisti pregledujejo tudi Šoltesovo nekdanje delovno mesto na ministrstvu za pravosodje, kjer pa ne bosta prisotna. Na ministrstvu je ostal tudi Šoltesov stari telefon, je potrdil. Hišne preiskave na ministrstvu še potekajo, so tam potrdili, tega, kdo je med osumljenimi, pa niso želeli komentirati.

Glavna osumljenca naj bi bila Simon Starček in Uroš Gojkovič

Po neuradnih informacijah STA naj bi bila sicer glavna osumljenca nekdanji vodja službe za nepremičnine in investicije na ministrstvu Simon Starček in nekdanji generalni sekretar Uroš Gojkovič, ki ju je največkrat v povezavi z odgovornostjo pri nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani omenjala tudi Švarc Pipanova.

Obenem pa naj bi bilo med osumljenimi še 11 posameznikov, med njimi še nekateri uslužbenci ministrstva, ki so se tudi znašli v poročilu nekdanje ministrice, denimo Janja Garvas, ki je v času nakupa vodila službo za finance in proračun, Mateja Žižek kot vodja oddelka za pravne in splošne zadeve ter Gojkovičeva namestnica Tinka Teržan. Med osumljenimi naj bi bila po neuradnih informacijah tudi prodajalec nepremičnine Sebastjan Vežnaver ter sodni cenilec Anton Rigler.

Švarc Pipanova je v preteklih tednih zatrjevala, da je bila pri nakupu zavedena, prst pa je pri tem uperila tudi v nekatere uslužbence ministrstva in člane stranke SD. Na ministrskem stolčku je tako kljub pozivom matične SD k odstopu in ob podpori premierja Roberta Goloba vztrajala še nekaj časa in se pred dokončnim odstopom sama lotila razčiščevanja okoliščin nakupa. V poročilu o domnevnih nepravilnostih pri nakupu stavbe na Litijski je med drugim izpostavila prirejeno projektno dokumentacijo in sum zunanjih vplivov.