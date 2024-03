Kriminalisti danes na 16 naslovih opravljajo hišne preiskave zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Povezane so s spornim nakupom stavbe na Litijski 51, za katero je ministrstvo za pravosodje odštelo 8 milijonov evrov. Kriminalisti naj bi med drugim obiskali dom Igorja Šoltesa, ki je do nedavnega opravljal vlogo državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje, v preiskavi pa naj bi bil tudi primorski podjetnik Sebastjan Vežnaver. Ta je ministrstvu stavbo prodal, kupil pa jo je leta 2019 iz stečajne mase in zanjo tedaj odštel slaba dva milijona evrov.

Po naših podatkih so se kriminalisti ustavili tudi na domu nekdanje pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan. Obiskali pa so tudi prostore ministrstva za pravosodje.

V SD so medtem za STA povedali, da kriminalisti sedeža stranke danes niso obiskali. Prav tako hišne preiskave (za udaj) ne potekajo niti pri nekdanjem generalnem sekretarju SD Klemnu Žibertu, na katerega so tudi leteli očitki Švarc Pipanove.