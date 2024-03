Prvi veliki derbi v spomladanskem delu državnega prvenstva v nogometu med Olimpijo in Celjem ni prinesel zapleta ali razpleta, ampak so po remiju (1:1) razmerja ostala enaka. Celjani imajo udobno prednost sedmih točk pred Olimpijo, a je očitno, da ekipa trenutno ni v šampionski formi, saj je spomladi osvojila le osem od 15 možnih točk (dve visoki zmagi doma, na gostovanjih dva bleda remija in poraz), medtem ko jih je Olimpija zbrala 11. Za Celjane je pritisk po zmagah postal (pre)veliko breme, za nameček tudi trener Damir Krznar ne vleče pravih potez. Ker premore ekipa veliko kakovostnih igralcev s statusom zvezdnika, 51-letni strokovnjak iz Zagreba v želji, da bi bili vsi zadovoljni, preveč rotira zasedbo, medtem ko je njegov ljubljanski tekmec Zoran Zeljković našel udarnih enajst. V celjski ekipi z vsakim neuspehom puhti samozavest, ki je bila zaščitni znak ekipe jeseni, ko je z veliko posestjo žoge in narekovanjem ritma obvladovala dogajanje na igrišču ter mlela tekmece. Trener Krznar bo moral v pripravah na tekmo ob taktičnih in tehničnih veščinah pokazati tudi psihološke, sicer se bo prednost topila.

Olimpija uveljavlja kakovost v zvezni vrsti, njena podoba je všečna, a ima težave z učinkovitostjo. Klasični napadalci, Brazilec Pedro Lucas, Hrvat Durdov in Bristrić iz BiH, spomladi niso dosegli še niti enega zadetka. Zeljković preveč zaupa Pedru Lucasu, ki ima očitno neomejen kredit, potem ko je dosegel dva gola na zadnji evropski tekmi s Slovanom v Bratislavi, medtem ko je v slovenski ligi zadel le dvakrat. Durdov se po prihodu sredi februarja šele privaja na ekipo. Mladi reprezentant BiH do 21 let Bristrić, ki je napadalec za prihodnost in bi Olimpija z njegovo prodajo lahko zaslužila, je žrtev prevelikega števila tujcev (Olimpija ima štiri, igrajo pa lahko trije) in sedi na tribuni.

Zelo dobro podobo spomladi kaže Maribor, ki bi bil z 12 točkami najuspešnejši, če ne bi zaradi incidenta s topovskim udarom izgubil tekme z Muro za zeleno mizo. Mariborčani igrajo na pogon veteranov Iličića in Soudanija, kazen NZS pa je prinesla izjemno podporo navijačev. Moštvo je v vzponu in kljub kar 16 točkam zaostanka za Celjem ima še vedno šampionske ambicije. Vijoličasti ne smejo gledali le proti vrhu, ampak se morajo ozirati tudi nazaj, saj jim za ovratnik diha Bravo, ki je v želji po nastopu v Evropi postal pragmatičen in tekmovalen. Koper se nikakor ne more izkopati iz krize, odkar je klub zapustil trener Zeljković. Ko je bil na klopi, je ekipa na 12 tekmah osvojila 24 točk, na naslednjih desetih pod vodstvom Safeta Hadžića in Aleksandra Radosavljevića pa zgolj deset. V boju za obstanek se je zadnjeuvrščena Rogaška približala Aluminiju in iz tekme v tekmo bolj skromnim Radomljam. Rogaška je odlično kadrovala pozimi, saj je za napadalca Nejca Gradišarja, ki se je preselil na Madžarsko, našla zamenjavo v Hrvatu Patriku Mijiću, ki je na petih tekmah dosegel štiri gole. Če ne bodo dvignile forme, boj za obstanek čaka tudi Domžale, ki so na petih tekmah osvojile le točko.