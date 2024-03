Slovenija vse dlje od zelenih evropskih ciljev

Ob današnjem svetovnem dnevu varčevanja z energijo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo začenjajo kampanjo o pomenu obnovljivih virov energije. Ministrstvo ima na tem področju smele načrte: z nacionalnim energetsko-podnebnim načrtom naj bi do leta 2030 dosegli vsaj 27-odstotni delež rabe obnovljivih virov energije. Težava je v tem, da evropske cilje vedno znova zgrešimo – in za to drago plačamo.