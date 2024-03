Tečaji ameriških delnic so v preteklem tednu v povprečju ponovno beležili rast vrednosti, osrednji indeks S&P 500 je tako zaključil na novih rekordnih ravneh. Pozornost vlagateljev je bila prejšnji teden usmerjena predvsem v objavo podatkov o inflaciji. Indeks osebne potrošnje (PCE) je na letni ravni porasel za 2,4 odstotka manj kot decembra. Čeprav so bili objavljeni rezultati v skladu s pričakovanji, so kljub temu razveselili vlagatelje. Številke so potrdile, da se splošni trend inflacije še naprej umirja, tudi sicer je objavljena tokratna mera inflacije tista, ki v največji meri vpliva na odločitve ameriške centralne banke (Fed). Pretekli teden je postregel tudi s podatki s trga dela in o potrošnji, ki so ponudili svež vpogled v stanje ameriškega potrošništva. Čeprav so se zaslužki Američanov januarja nekoliko povišali, rast potrošnje ni dosegla enakega tempa. Glede na zapisano ameriški potrošnik sicer ostaja v dobri formi, se bo pa najverjetneje nekoliko umiril tempo potrošnje v nadaljevanju leta. Teden je zaključila objava o najhitrejši februarski rasti proizvodne dejavnosti (merjeno s kazalnikom PMI S&P Global) vse od julija 2022. Skupno število novih naročil se je povečalo z najvišjo hitrostjo v zadnjih 21 mesecih.

Industrijska recesija v območju evra še ne popušča. Proizvodna dejavnost v območju evra se je pretekli mesec zaradi šibkega povpraševanja ponovno skrčila. Indeks nabavnih menedžerjev, merjen s kazalnikom PMI S&P Global, se je februarja ponovno znižal, a za manj kot pričakovano (46,5 v primerjavi s 46,1). Kljub temu ostaja pod ravnjo 50, ki ločuje rast dejavnosti od krčenja, in to že 20. mesec zapored. Proizvodnja se je znova zmanjšala predvsem zaradi težkokategornikov Nemčije in Francije. Kljub temu optimizem dvigajo pričakovanja menedžerjev glede obetov za preostanek leta. Ta so namreč ostala stabilna pri januarskih 57,1, kar je najvišja raven vse od aprila lani. Inflacija v območju evra je februarja na letni ravni znašala 2,6 odstotka, kar je višje od pričakovanj (2,5 odstotka). Vlagatelji so manj pozornosti namenili vztrajajoči inflaciji in pozdravljali nekatere dobre objavljene poslovne rezultate evropskih družb. Osrednji evropski indeks se je konec tedna povzpel na novo rekordno raven. Na ravni podjetij je s povišanjem dividende in občutno boljšimi obeti razveselil Daimler Truck, ki je po objavi pridobil 18,1 odstotka vrednosti. Britanska televizijska mreža ITV pa je zaradi prodaje 50-odstotnega deleža v BritBox International (pretočne vsebine) v višini 255 milijonov funtov porasla za 14,3 odstotka.

Kitajska proizvodna dejavnost je februarja v skladu s pričakovanji upadla, velika podpora povečanega povpraševanja med praznovanjem kitajskega novega leta pa očitno ni premagala splošne gospodarske šibkosti. Kitajski proizvodni sektor predstavlja pomembno gonilo gospodarske rasti v državi in je hkrati tudi ključni element okrevanja po epidemiji covida v zadnjem letu. Poleg šibkega domačega povpraševanja se sektor sooča tudi z zmanjšanim izvoznim povpraševanjem, saj gospodarske razmere v največjih izvoznih destinacijah Kitajske ostajajo mrke.