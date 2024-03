Danes, štiri dni pred 8. marcem, sta na skupnem zasedanju skupščina in senat glasovala za vpis pravice do splava v ustavo. Od skupno 925 poslancev in senatorjev jih je 780 glasovalo za, proti jih je bilo 72.

Na skupnem zasedanju obeh domov je 34-letni premier Gabriel Attal navdušeno dejal: »Danes bomo naredili pomemben korak naprej. Korak, ki se bo zapisal v zgodovino. To je predvsem sporočilo vsem ženskam: vaše telo pripada vam in nihče nima pravice, da z njim razpolaga namesto vas. (…) Ko se hoče zmanjšati svobodo nekega naroda, se vedno začne pri ženskih pravicah.«

Po anketi agencije Viavoice s konca leta 2022 je 82 odstotkov Francozov naklonjenih vpisu pravice do splava v ustavo. Tako ni presenetljivo, da ga tudi poslanci in senatorji z desnice in skrajne desnice večinoma podpirajo. Ko je na primer francoski skrajno desni televizijski kanal CNews nedavno prostovoljno prekinitev nosečnosti prikazal kot »prvi vzrok smrti v svetu«, se je moral opravičiti.

Poroštvo za pravico do splava

Številni Francozi ponosno menijo, da je vpis pravice do splava v ustavo še en dokaz več, da so ena najbolj demokratičnih in svobodnih držav na svetu. Gre predvsem za simbolni pomen tega dejanja. Vsekakor bo ta ustavna pravica, ki se jo lahko odpravi s tremi petinami glasov članov obeh domov, še bolj kot doslej zakon, ki ga je mogoče spremeniti z navadno večino, zagotavljala svobodo ženske, da razpolaga s svojim telesom. To naj bi bilo danes toliko bolj pomembno, ker se marsikje po svetu, zlasti v ZDA ali na primer, če se omejimo samo na našo soseščino, do neke mere tudi v Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem, omejuje ta temeljna pravica žensk ali se jo vsaj postavlja pod vprašaj.

Pariški Le Monde piše, da je Francija prva država na svetu, ki s spremembo ustave »eksplicitno daje poroštvo« za pravico do splava. A že v slovenski ustavi iz leta 1991 piše: »Odločanje o rojstvih otrok je svobodno.« Mnogi to razumejo kot ustavno pravico do splava. Pravzaprav je konec februarja minilo 50 let, odkar je pravica do »svobodnega rojevanja« postala del ustave naše države, tedaj še Jugoslavije. Ob sprejemanju nove jugoslovanske ustave leta 1974 je ustavna komisija zvezne skupščine predlagala zapis: »Ženski se zagotavlja pravica, da prekine nosečnost.« Vendar je slovenska političarka Vida Tomšič dosegla, da se je 191. člen ustave glasil: »Človek ima pravico, da svobodno odloča o rojstvu otrok.« Podobna formulacija je 17 let zatem prišla tudi v slovensko ustavo. Že leta 1952 pa je v Jugoslaviji splav postal legalen.

V Franciji je do leta 1974 splav veljal za nezakonit. Tedaj sta desnoliberalni predsednik države Valery Giscard D'Estaing, tudi sicer zelo naklonjen feminizmu, in ministrica za zdravje v desnosredinski vladi Simone Veil sprožila postopek legalizacije splava do 10. tedna nosečnosti. Oprla sta se tudi na opozicijo, to je na socialiste in komuniste, saj je velik del poslancev in senatorjev vladne večine glasoval proti. Danes je v Franciji splav mogoč do 14. tedna nosečnosti, pri nas do 10. tedna, do 14. tedna pa z odobritvijo posebne komisije.

Odziv na ameriške stranpoti

Postopek vpisa pravice do splava v francosko ustavo se je začel jeseni 2022 tudi kot odziv na odločitev ameriškega vrhovnega sodišča, ki je zadnjo besedo pri odločanju o pravici do splava preneslo z zvezne ravni na raven zveznih držav. V naslednjem letu je štirinajst zveznih držav odpravilo pravico do splava, sedem pa jo je omejilo. O ZDA veliko pove tudi dejstvo, da je favorit na predsedniških volitvah Donald Trump, nad katerim so ameriški konservativci in »zagovorniki družinskih vrednot« navdušeni predvsem zato, ker nasprotuje splavu.

V Italiji in na Hrvaškem je splav zakonsko dovoljen, a ga zaradi velikega pritiska civilne družbe ne opravlja tri četrtine italijanskih in več kot polovica hrvaških ginekologov. Sklicujejo se na ugovor vesti. V Sloveniji je takih 3 odstotke od okoli 300 ginekologov, v Franciji je ta odstotek še nižji. Zanimivo je, da v EU ugovora vesti ne dopuščajo Švedska, Finska in Litva. Na Madžarskem pa sama državna oblast odvrača od splava, saj mora tam nosečnica pred prekinitvijo nosečnosti poslušati bitje srca zarodka.