#intervju Kristjan Anderlič, kuhar: Štajerski mojster v kulinaričnem velemestu

Kuharja Kristjana Anderliča, ki smo ga na slovenski kulinarični sceni že nekaj časa pogrešali, smo povsem slučajno našli v prestižni dunajski restavraciji Glasswing. Anderlič izhaja iz gostinske družine. Večina dobro pozna mariborsko gostilno Anderlič, kjer je svoje prve korake naredil danes 37-letni kuhar. Šolanje je nadaljeval na srednji in višji gostinski šoli v Mariboru, potem pa osvajal vsakovrstne nagrade, kot mladi kuhar in kot sommelier. Raziskovanje okusov in tehnik je nadaljeval v vrhunskih restavracijah Hisop, La Subida, Hiša Franko, Avantgarde, Alcron 1 in SOHO, a je pri nas celo bolj znan kot mojster, ki je zagnal izvrstno klasično mariborsko Restavracijo Sedem, in po sodelovanju v kulinaričnem šovu Masterchef Slovenija kot glavni kuhar projekta. Trenutno deluje kot pomočnik Alexandruja Simona v eni najprestižnejših dunajskih restavracij Glasswing.