#Intervju Gerda Blees, nizozemska pisateljica: Pisanju se ne morem izogniti

Gerda Blees je nizozemska pesnica in pisateljica. Študirala je likovno umetnost in oblikovanje, a si je od nekdaj želela pisati. Ko je končala fakulteto, se je opogumila in več založnikom poslala svoja dela. Leta 2017 so izdali njen prvenec kratkih zgodb. Sledila je pesniška zbirka in leta 2020 roman Mi smo svetloba, ki je zdaj preveden tudi v slovenščino in je izšel pri založbi Goga. Zanj je prejela nagrado združenja nizozemskih založnikov in nagrado Evropske unije za literaturo.