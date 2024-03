Najboljši motokrosisti sveta v zadnjih dnevih pred začetkom nove sezone preizkušajo še zadnje tehnične podrobnosti na svojih motorjih. Letos bosta v elitnem razredu MXGP tekmovala dva slovenska dirkača, saj se je v najmočnejši razred preselil še Jan Pancar. Diplomant strojne fakultete se bo skupaj z izkušenim petkratnim svetovnim prvakom Timom Gajserjem podal v Argentino jutri, kjer bo na dirkališču Villa La Angostura prva dirka sezone.

S tarčo na hrbtu bo v sezono vstopil Španec Jorge Prado, ki je v lanski sezoni najbolje izkoristil poškodbo Tima Gajserja na začetku sezone in si pri 22 letih priboril prvi naslov svetovnega prvaka v razredu MXGP. Pred tem je slavil že leta 2018 in 2019 v razredu MX2. Sedemindvajsetletni slovenski voznik Hondinega motocikla je letos odločen, da naslov vrne na sončno stran Alp. »Konkurenca nikoli ne počiva, a ne bom skrival, da bo prisotnega malo razočaranja, če ne bom prvak. Seveda pa je zato treba imeti konstantno sezono in je treba ostati cel,« je na druženju z mediji o ciljih spregovoril ​Tim Gajser. Gajserju bodo načrte ob Pradu v prvi vrsti poskušali preprečiti še Romain Febvre, Jeremy Seewer in Jeffrey Herlings, ki jih Ptujčan vidi kot glavne konkurente. Vsi najboljši vozniki so zdravi in obeta se izjemno napeto prvenstvo. »Za menoj je povsem drugačno pripravljalno obdobje, kot sem jih imel do zdaj. Pripravljal sem se za superkros in tekmoval v Ameriki, kar je povsem nekaj drugega. Po izjemni izkušnji in vrnitvi v Evropo sem se nemudoma posvetil motokrosu. Opravil sem številna testiranja in občutek pred začetkom prvenstva je izjemen,« odlično formo napoveduje branilec naslova ​Jorge Prado.

Pancar se je hitro privadil na več moči

Svoja pričakovanja ima tudi drugi slovenski voznik Jan Pancar, ki bo nastopal z ekipo TEM JP253. Triindvajsetletnik se je lani izkazal z enajstim mestom v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v razredu MX2. Ker velja za nekoliko višjega in težjega tekmovalca, si v močnejšem razredu želi še boljših rezultatov. »Cilj je nekako deseterica, a ne želim imeti prevelikih rezultatskih ciljev, da potem ne bo razočaranja,« je odločen, a hkrati modro previden pred prvo dirko z novim motorjem ​Jan Pancar.

»Sem nekoliko večji tekmovalec in v razredu MX2 je bila moč motorja zelo pomembna. Tukaj ima motor že sam dovolj moči in je treba voziti veliko bolj tehnično. To mi ugaja, saj ima motor na vseh odsekih tisto moč, ki jo potrebujem,« je Pancar zadovoljen z novim delovnim orodjem in zagotavlja, da je odlično pripravljen. To so prikazale tudi pripravljalne tekme v Italiji, kjer je novi član elitnega razreda na eni dirki dolgo sledil zmagovalcu Timu Gajserju, na koncu pa v močni konkurenci zasedel osmo mesto. »Čez zimo sem moral narediti nekaj za fizično moč, a za naš šport ne moreš trenirati le v fitnesu, saj so pomembni tudi kilogrami,« je opisal glavno spremembo v pripravi na sezono z močnejšim motorjem.

Z očetom vse pripravita sama

Novi slovenski as je odločen, da se bo s svojo ekipo odlično boril proti tovarniškim moštvom, ki v šport vlagajo vse več denarja in imajo letos večinoma že tri voznike. »Zame se cenovno veliko ne bo spremenilo. Tekme so na istih prizoriščih, startnina stane enako. Le motorji so malenkost dražji, a to je zanemarljivo,« je Pancar potrdil, da bo nastopil na vseh dirkah svetovnega prvenstva v tej sezoni. Cilj je, da se čim bolj izkaže in si morda izbori tovarniški sedež za prihodnjo sezono, ko se bosta svetovnemu prvenstvu pridružili še dve ekipi (Triumpha in Ducatija).

Za zdaj ekipo TEM JP253 sestavljata le Jan in njegov oče Igor Pancar. »Sva čisto sama in vse pripraviva sama. Pravzaprav med tednom za večino stvari skrbim sam, saj oče hodi tudi v službo in je zraven le na tekmah. Že od majhnega poznam svoj motor, veliko pa sem se naučil tudi na strojni fakulteti. Od blizu sem že videl prav vsak delček svojega motorja,« 23-letnik potrjuje, da na tekmah in treningih ni le voznik, ampak tudi mehanik. »Za primerjavo. Tovarniške ekipe imajo mehanika za motor, več mehanikov za amortizacijo, mehanika za trening in tekmo. Športnega direktorja, trenerja za motor in trenerja za fizično pripravljenost ... Sama opravljava delo za deset ljudi,« glavno razliko med zasebno in tovarniško ekipo opiše slovenski voznik, ki pa zagotavlja, da mu tudi dodatna dela ne vzamejo preveč energije. »Zagotovo se malce pozna, da se ne posvečam le dirkam, a ni bojazni, da ne bi uspel. Sam sploh ne poznam občutka, da bi bil povsem spočit,« je še dodal Jan Pancar, ki si sam menjava tudi pnevmatike, očetu prepušča le bolj zahtevna dela znotraj motorja.