Učne ure ekoaktivistk

Prejšnji petek se je v Nemčiji odigrala velika demonstracija, kakovostni praktični prikaz pojma »pomembno zavezništvo«. Pod milim nebom, vsem na očem, na cestah, trgih in parkih. Česar že toliko desetletij ne zmorejo politične stranke, pa četudi se – še posebno v Nemčiji – tolikokrat bratijo v politične projekte z vehementnimi oznakami »velika koalicija«, so se jasno in glasno lotili okoljski aktivisti in aktivistke združenja Fridays For Future Nemčija ter članice in člani največjega sindikata v Evropi, sindikata Verdi, ki povezuje zaposlene v nemškem javnem prometu. Skupaj so organizirali vsedržavni štrajk, glasni protest, ki je klical k uresničevanju skupnih ciljev z upoštevanjem potreb vseh, k »novi družbeni pogodbi«, ki naj se s srcem na dlani vpraša, kdo smo, kam želimo in kaj za to potrebujemo. Zdaj in vsi.