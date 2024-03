Mislim, da je prostor za novo stranko. Pričakoval sem, da se bodo na desni sredini pojavili ljudje, ki bi predstavljali neko svežino. A takoj ko bo Logar formalno ustanovil stranko, čeprav ga zdaj levi ideologi spodbujajo in hvalijo zato, ker dela veter znotraj SDS, ga bodo ti isti začeli napadati, češ saj je bil vseskozi Janšev, in bo zato dobil manj glasov, kot mu jih zdaj obetajo.

Levi pol ga bo takoj napadel, da je enak kot Janša, SDS se bo pa prav tako branil konkurence. Ampak mislim, da tega potenciala, da bi Logar dobil več od SDS, nima, ker je prvotni zagon mimo. Spomnite se Gregorja Viranta, ki je po razpoloženju že prehiteval SDS. On ni bil nikoli član naše stranke in mu nikoli niso mogli očitati, da je Janševo dete, Logarju pa bodo takoj. Rekli bodo, da je stalno delal kot Janša, in pri slovenski indoktrinirani populaciji bo to vžgalo. Večer