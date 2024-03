Trupli dečkov, starih eno in tri leta, so v soboto proti večeru našli sredi dnevne sobe najemniškega stanovanja v Novem Sadu. Pokriti sta bili s plahto. Prejšnji večer so v istem kraju na zelenici pod nebotičnikom našli mrtva njuna starša Martino in Lava, stara 23 oziroma 25 let. Izkazalo se je, da sta najverjetneje najprej ubila svoja sinčka, nato pa na drugi lokaciji s sedemnajstega nadstropja skočila v smrt. Kaj ju je gnalo v takšno odločitev, morda nikoli ne bo povsem pojasnjeno.

»Ne vem, kako sta vstopila v blok, saj smo vhodna vrata zvesto zaklepali. Zadeva nas je pretresla. Vso noč nisem spal. Tudi sam imam namreč otroka te starosti,« je za srbski Blic povedal eden od stanovalcev bloka, s katerega je skočil mladi par. Še veliko hujši je bil ogled kraja zločina v hiši, kjer sta umrla fantka. Kriminalisti so po petih urah pretresljivih prizorov komaj še stali na nogah. Natančen vzrok smrti dečkov bo razkrila obdukcija, so pa po pisanju medijev na dvorišču našli prazno posodico pesticida.

Sta bila v sekti?

»Slišali smo, da sta ju zastrupila. Da sta jima dala nekaj v hrano in sta umrla,« govorice sosedov citirajo v srbskih medijih. Ti kar ne morejo verjeti, kaj se je zgodilo, saj da sta bila tako 23-letnica kot njen dve leti starejši mož izredno mirna. »Kako bi sploh lahko kdo ubil svojega otroka?« Niso edini, ki si postavljajo tako vprašanje. V hiški, ki je bila del večjega posestva, je družina živela kakšni dve leti. Mama in starejši deček sta se rada s kolesom vozila po ulici. Odkar je rodila drugega otroka, je bila bolj ali manj v hiši. Na dan najdbe trupelc sta bili na hišo naslonjeni kolesi, eno mamimo in eno otroško. Rolete so bile povsem spuščene. »Nič nismo videli. Nihče ni nič opazil. So pa bile rolete spuščene že od četrtka. Nihče ni nikoli slišal niti kakega prepira,« so še povedali sosedi. Po navedbah neimenovanega vira blizu preiskave si Martina in Lav nista bila blizu s svojimi starši. Njeni so policiji povedali, da stikov s hčerjo nimajo že leta in da sploh niso vedli, da je rodila še enega otroka. Stikov s svojo družino ni imel niti Lav, ki se je pred časom preživljal tudi s pisanjem besedil za srbski metal band.

Ogromno dodatnega dela so imeli kriminalisti z egipčanskimi simboli posmrtnega življenja, ki so jih odkrili na stenah stanovanja hiše, v kateri je do bridkega konca živela štiričlanska družina. Preiskavo so tako usmerili tudi v preverjanje, ali sta bila mlada starša vključena v kakšno ločino. Po neuradnih informacijah preverjajo sum, da je šlo za ritualni umor. Lahko bi šlo za vrsto satanizma, povezanega z egipčansko magijo, je v srbskih medijih pojasnjeval sektolog Dimitrije Pastuović. »Res upam, da se motim. A to je naša prihodnost, saj se po družbenih omrežjih in različnih platformah širijo zgodbe o energijah, kozmosu, poganskih božanstvih, prek katerih pripadniki kulta razširjajo propagando, s katero zastrupljajo mlade,« se sektolog ni prav nič zadrževal v izjavi.

