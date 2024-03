Enajstega februarja predlani popoldne je zagorelo stanovanje v bloku na Brilejevi v ljubljanskih Dravljah. Ogenj je zajel enoinpolsobno, 44 kvadratnih metrov veliko stanovanje v devetem nadstropju. Preiskava je pokazala, da je bil podtaknjen. Zanetil naj bi ga podnajemnik Darijan Mulec, ki je bil v preteklosti celo nepremičninski agent. Najprej je po kuhinji, spalnici in dnevnem prostoru polil bencin, prižgal papir in potem pobegnil. Plameni so se v kuhinji razširili na pohištvo in druge predmete, goreti so začela lesena tla. Povzročili so za kakšnih 10.000 evrov škode, trdi tožilstvo, ki Mulcu očita požig. Na včerajšnji predobravnavni narok ga ni bilo. Ker je bil o njem pravilno obveščen, z zagovornikom Andrejem Gerlovičem pa sta vložila tudi ugovor zoper obtožnico, je sodišče sklenilo, da krivde ne priznava. Zanimivo, kajti v preiskavi je požig priznal, potem ko je podtaknil ogenj, pa se je tudi sam javil policiji. A vse kaže, da bo obramba na sojenju poskušala vzbuditi dvom o njegovi prištevnosti.

Gerlovič je namreč predlagal, da sodnica Živa Zaplotnik angažira psihiatričnega izvedenca, ki bo ocenil, ali je bila v kritičnem času Mulčeva sposobnost razumevanja pomena njegovih ravnanj kakor koli okrnjena. Kot je dejal, se »iz opisa kaznivega dejanja kot tudi podatkov iz spisa kaže obtoženčevo nerazumno ravnanje«. Po neuradnih podatkih naj bi bil namreč povsem obupan, po požigu naj bi si celo nameraval vzeti življenje, a tega ni zmogel. Sodnica o predlogu še ni odločila.

Dve leti brez plačila

Lastnik stanovanja Alojzij Pajk je po naroku novinarjem opisal težave s podnajemnikom, ki mu je povzročil res veliko preglavic in škode. V stanovanju je bival kakih sedem ali osem let, sklenjeno sta imela pogodbo za nedoločen čas. Najprej je najemnina znašala 320 evrov, na Mulčevo prošnjo jo je znižal na 300, ko jo je pozneje spet želel zvišati, pa podnajemnik ni privolil v to. Potem so se začele težave z neplačili. V nekem obdobju je prenehal plačevati najemnino in stroške, a ker je zagotavljal, da bo vsak čas dobil neki denar, je lastnik potrpel. In Mulec mu je takrat dolg res poplačal. Toda zadnji dve leti pred požigom mu ni plačeval nič več. Ne najemnine, ne stroškov, zamenjal je ključavnico. »Ne poskušajte me nasilno izseliti, ker potem boste videli, mi je grozil,« je opisoval Pajk. Aprila 2021 je po sodni poti vseeno dosegel odpoved najemne pogodbe, a kljub sklepu o izvršbi je Mulec še kar naprej bival v stanovanju. Ko je lastnik do stanovanja prišel z detektivom, ga ni bilo doma. Avgusta 2021 ga je na podlagi sodne odredbe obiskal rubežnik, a se je izkazalo, da mu nimajo česa vzeti. Na račun najemnine se je v dveh letih nabralo okoli 8000 evrov dolga, na račun stroškov pa približno 3000 evrov.

In nato se je zgodil požig. Lastnik je od zavarovalnice dobil povrnjenih okoli 40 odstotkov škode, denar je porabil za sanacijo in novo opremo. Kuhinja je bila najbolj poškodovana, hladilnik se je kar stopil, okno je eksplodiralo zaradi vročine, tudi fasada je bila poškodovana, je našteval lastnik.

Ko je Mulcu oddal stanovanje, je imel ta podjetje za nepremičninsko posredovanje. Bil je njegov ustanovitelj, direktor in 99-odstotni lastnik. Dva tedna po sklepu sodišča, da mora najemnik zapustiti stanovanje, je bilo podjetje izpisano iz sodnega registra. Postopek za izbris je bil sprožen že kako leto pred tem. Zanimiv je oglas, ki ga je Mulec objavil po požigu: »Urejen, vitalen, miren, ne pijem alkohola, ne kadim, vegetarijanec. Iščem sobo, stanovanje v bloku, hiši.«