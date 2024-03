»V zadnjih dveh mesecih je bistveno višje število nezakonitih vstopov v Republiko Slovenijo. Torej v tem trenutku ne morem govoriti o tem, da bi notranji nadzor opustili, predvsem iz naslova nevarnosti terorizma,« je glede začasnega nadzora na meji s Hrvaško dejal notranji minister Boštjan Poklukar. Pri tem je izpostavil konflikt v Gazi, omenil pa je tudi rusko agresijo na Ukrajino.

Slovenija je začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko uvedla oktobra lani, ko je to na meji s Slovenijo storila tudi Italija. Kot razlog so v Rimu in v Ljubljani navedli povečano teroristično nevarnost v Evropi, nadzor sta obe državi podaljšali do junija.

Policija je sicer januarja obravnavala 3430 nezakonitih prehodov državne meje, medtem ko jih je v enakem obdobju lani 2573. Najbolj je bila obremenjena novomeška policijska uprava, kjer so beležili 82 odstotkov vseh nedovoljenih prehodov meje, in sicer 2813. Povečano število nezakonitih vstopov tujcev sicer po Poklukarjevih beležijo vse države na zahodnobalkanski migracijski poti.

Poudaril je, da je težava še vedno v tem, da migranti brez vizumov pridejo v države Zahodnega Balkana in nato nezakonito vstopijo v EU. V pogovorih z ministrskimi kolegi se je zavzel za ukrepanje, spomnil pa je tudi na pobudo, da bi v BiH napotili pripadnike Agencije EU za mejno in obalno stražo (Frontex).

Dve začasni izpostavi azilnega doma

Povečanje nezakonitih prehodov meje v letošnjem letu pa je tudi razlog za vzpostavitev dveh začasnih izpostav azilnega doma na Obrežju in v Središču ob Dravi, je še povedal Poklukar. Kapacitete v Ljubljani in Logatcu so namreč zaradi lanskega povečanja prihodov migrantov prenapolnjene.

Odklonilni odziv lokalnih skupnosti je po njegovih besedah pričakovan, saj si azilnih kapacitet ne želi nihče. Ob tem je poudaril, da bo policija v okolici izpostav azilnega doma zagotovila varnost vsem prebivalcem.

Vlada je v četrtek namreč sklenila, da se za potrebe nastanitve prosilcev za mednarodno zaščito organizirata izpostavi azilnega doma na območju nekdanjih mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi. V ta namen naj bi uredili začasne nujne objekte za čas trajanja višje sile, vendar največ za tri leta. V občinah Brežice in Središče ob Dravi so danes izrazili presenečenje nad to odločitvijo. Toliko bolj zato, ker se o tem z njimi ni pogovarjal nihče, sta povedala župana obeh občin.