Odločitev organizatorjev je razburila številne vplivneže, Modne hiše pa so zagato reševale na različne načine. Po poročanju francoske agencije AFP, so nekatere, kot na primer modni hiši Ashley in Mary-Kate Olse, gostom namesto tega ponudile zvezek in pisalo – za zapisovanje vtisov na staromoden način.

V Parizu se je predstavila tudi srbska pevka Jelena Karleuša, ki je kot manekenka predstavila švicarsko luksuzno modno znamko Vetements. Sprehodila se je ob boku Georgine Rodrigues, partnerke nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda.