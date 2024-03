S strogimi pravili, ki veljajo v Applovi trgovini za aplikacije, omenjeno podjetje porabnikom odreka izbiro cenejšega ponudnika pretočne glasbe in tako izkrivlja konkurenco, je presodila Evropska komisija.

»Komisija je ugotovila, da je Apple razvijalce aplikacij omejil in jim preprečil, da bi uporabnike operacijskega sistema iOS obveščali o alternativnih in cenejših glasbenih naročniških storitvah, ki so na voljo zunaj aplikacije,« je v današnjem sporočilu za javnost zapisala komisija. Ob tem so poudarili, da je tovrstno ravnanje nezakonito v skladu z zakonodajo o zaščiti konkurence v EU.

Apple je razvijalcem med drugim prepovedal obveščanje uporabnikov znotraj svojih aplikacij o razlikah v ceni med naročninami, ki se prodajajo prek Applove storitve za nakupe v aplikaciji, in tistimi, ki so na voljo drugje.

Prav tako je Apple razvijalcem prepovedal vključitev povezav v svoje aplikacije, ki uporabnike vodijo na spletno mesto razvijalca aplikacije, na katerem je mogoče kupiti alternativne naročnine. "Razvijalci aplikacij tudi niso smeli stopiti v stik z lastnimi na novo pridobljenimi uporabniki, na primer po elektronski pošti, da bi jih po vzpostavitvi računa obvestili o alternativnih možnostih določanja cen," so poudarili na komisiji.

Takšno delovanje družbe Apple po oceni Bruslja negativno vpliva interese uporabnikov naprav z operacijskim sistemom iOS, ki posledično ne morejo sprejemati informiranih odločitev o tem, kje in kako kupiti naročnine za pretakanje glasbe za uporabo v svojih napravah.

»Zaradi ravnanja družbe Apple, ki je trajalo skoraj deset let, so morda številni uporabniki sistema iOS plačevali precej višje cene za naročnine na pretakanje glasbe zaradi visoke provizije, ki jo je družba naložila razvijalcem in jo prenesla na potrošnike v obliki višjih cen naročnin za isto storitev v trgovini App Store,« so pojasnili na komisiji.

Poleg tega so bili uporabniki sistema iOS po prepričanju Bruslja podvrženi slabši uporabniški izkušnji, saj so morali bodisi opraviti zapleteno iskanje, preden so našli pot do ustreznih ponudb zunaj aplikacije, bodisi se niso naročili na katero od storitev, ker sami niso našli prave.

Evropska komisija je zaradi kršenja zakonodaje EU družbi Apple naložila plačilo več kot 1,8 milijarde evrov kazni. »Komisija je ugotovila, da je skupni znesek globe v višini več kot 1,8 milijarde evrov sorazmeren z globalnimi prihodki družbe Apple in je potreben za doseganje odvračilnega učinka,« so pojasnili.

Komisija je Applu obenem odredila, da mora iz storitve App Store odstraniti tovrstne sporne mehanizme in se vzdržati ponavljanja kršitev ali zatekanja k praksam z enakim ciljem ali učinkom v prihodnosti.

Apple je argumente komisije zavrnil in napovedal pritožbo. »Odločitev je bila sprejeta, kljub temu da komisija ni odkrila nobenih verodostojnih dokazov o škodi za potrošnike, in da ne upošteva realnosti trga, ki je hitro rastoč in na katerem vlada konkurenca,« je v izjavi zapisalo podjetje.

Odločitev Evropske komisije je posledica pritožbe švedskega ponudnika pretočne glasbe Spotify. Ta je leta 2019 Apple obtožil, da si nepošteno jemlje 30-odstotni delež od prodaje podjetij, ki uporabljajo njihovo trgovino App Store. Evropska komisija je na podlagi te pritožbe leta 2021 sprožila preiskavo.