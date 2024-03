Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa so zaradi slabega vremena so v 15 italijanskih deželah razglasili stanje pripravljenosti. Ob Emiliji-Romanji so oranžno opozorilo izdali tudi za Piemont, pri čemer so za nekatere občine te dežele, na območju Alessandrie, zaradi močnih padavin izdali rdeče opozorilo. Nekateri italijanski mediji pa poročajo, da v Piemontu zaradi možnosti poplavljanja še posebej pozorno spremljajo vodostaj reke Pad v Torinu.

Iz hribovitih predelov severne Italije pa poročajo o številnih snežnih plazovih. V nedeljo popoldne je v dolini Passeier na Južnem Tirolskem zunaj urejenih smučarskih prog umrl 16-letnik, ki ga je zasul plaz, poroča Ansa.

Zaradi snežnih plazov je v Dolini Aoste na severozahodu države odrezanih več tisoč ljudi. V občini Rhemes-Notre-Dame, ki poleg turistov šteje okoli 80 prebivalcev, se je ponoči na regionalno cesto vsul plaz, zaradi česar je bila nedostopna. Po besedah tamkajšnje županje za zdaj ni poročil o morebitnih žrtvah ali škodi.

V občini Gaby v dolini Gressoney, kjer se nahaja približno 3000 ljudi, večinoma turistov, je velika količina snega zasula vhod v predor. Medtem so že začeli z vozili odstranjevati sneg, je povedal župan Alessandro Girod.

Zaradi zaprtja regionalne ceste je odrezan tudi kraj Cogne, kjer živi kakih 2000 ljudi.

O zemeljskih plazovih pa so poročali v okolici Genove v obalni deželi Liguriji.

Nizke temperature v južnih delih Italije so prinesle sneg, ki je pobelil Vezuv blizu Neaplja in hribovje Gennargentu v osrednji Sardiniji, še poroča Ansa.