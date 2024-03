Z naložbo v vrednosti več kot 50 milijonov evrov je zveza Nato posodobila staro oporišče albanskih letalskih sil, ki so ga v 50. letih prejšnjega stoletja zgradili na površini 350 hektarjev in je bilo že dolgo zapuščeno. Kucova bo zdaj taktično in operativno oporišče zavezništva.

Albanski premier Edi Rama je ob odprtju poudaril, da je Albanija, ki nima svojih lovskih letal, odprla obnovljeno oporišče za Natova letala v času naraščajočih groženj Rusije. »To oporišče predstavlja še en element varnosti za regijo Zahodnega Balkana, ki jo, kot dobro vemo, ogrožajo neoimperialistične ambicije in grožnje Ruske federacije,« je dejal.

Albanski obrambni minister Niko Peleshi pa je povedal, da bodo v oporišču nameščena tudi nekatera letala albanskih zračnih sil, in sicer prva dva od šestih helikopterjev black hawk, ki jih je Tirana kupila od ZDA ter prva tri brezpilotna letala bayraktar, ki jih je kupila od Turčije.

Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug so visoki albanski predstavniki na slovesnosti tudi izpostavili, da bodo s tega oporišča nudili pomoč sosednjim državam v primeru naravnih nesreč ter njegov pomen ne samo za Albanijo, temveč celotno regijo. Zračni prostor Albanije, ki je članica Nata od leta 2009, na kopnem pa meji na Črno goro, Kosovo, Severno Makedonijo in Grčijo, sicer varujeta Grčija in Italija.

Letalsko oporišče leži v majhnem albanskem mestu Kucova, ki je bilo v času komunizma znano kot Stalinovo mesto. V njem so bila nameščena vojaška letala mig sovjetske in kitajske izdelave za primer vojne z Zahodom, do katere ni nikoli prišlo.

Tirana se z Natom pogovarja tudi o gradnji pomorskega oporišča v Draču ob Jadranskem morju.