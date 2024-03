V javnem zavodu Šport Ljubljana so napovedali, da bodo dela zaključena do predvidoma 15. marca. Pojasnili so, da bo izvajalec moral najprej odstraniti zgornji del obstoječega rastnega sloja. Pričakujejo, da bo tega treba odstraniti do globine približno desetih centimetrov oziroma odvisno od stanja. Potem se bo nasul nov pesek, površina se bo lasersko izravnala. Sledilo bo polaganje nove travne ruše. Iz popisa del, ki ga je Šport Ljubljana pripravil za javno naročilo, je razvidno še, da bo Garden Group moral Športu Ljubljana dobaviti tudi sredstva za vzdrževanje travnate ruše.

