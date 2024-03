Neznani storilci so s kamnitega podstavka v parku Zrinjevac odstranili kip iz brona, na katerem piše Bruce Lee - Vaš Mostar. Informacijo o izginotju kipa Brucea Leeja so prvi objavili lokalni mediji. Kot poročajo, kipa niso odstanile mestne oblasti, pa tudi policija ni prejela obvestila o njegovem izginotju.

Ob praznem podstavku so po izginotju našli improviziran lesen voziček, ki naj bi nepridipravom služil pri odstranjevanju kipa. Kip Brucea Leeja so v osrednjem mostarskem parku postavili leta 2005 na pobudo vodje nevladnega združenja Urbani pokret - Mostar, zdaj poslanca Nine Raspudića in Veselina Gatala. Kot sta takrat pojasnila avtorja ideje, so s postavitvijo kipa filmske zvezde in mojstra kung fuja poskušali narediti Mostar v svetu prepoznaven tudi po motivih, ki niso vojna in uničevanje.

Kip je bil do sedaj že nekajkrat žrtev vandalizma. Že prvo noč po postavitvi kipa so nepridipravi odstranili nunčake, orožje, s katerim je spretno vihtel Bruce Lee. Nato so ga še enkrat odstranili, saj je bil po vandalskem dejanju potreben obnove.