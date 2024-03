Kakih tristo ljudi, med njimi tudi veliko mladoletnikov, je v soboto proti večeru v garažni hiši nakupovalnega središča Supernova na Rudniku spremljalo objestno vožnjo več voznikov. Vsi »gledalci« se tam niso zbrali na pobudo doslej še neznanega organizatorja neprijavljenega dogodka, ki se je širil po družbenih omrežjih, temveč so tam pristali po naključju, ker so pred tem nakupovali ali pa so bili na poti v kino. Policijo je poklicalo več ljudi, eni zaradi hrupa, drugi, ker zaradi divjanja niso mogli zapustiti garaže. Prvo patruljo je obstopilo več ljudi, policista sta se umaknila in počakala na okrepitve. »V množici je bilo več mladoletnikov. Bi bilo primerno, da stopita iz avta, potegneta pendreka in začneta razganjati množico?« se je na vprašanje, ali je policija na tak način priznala premoč množici, odzval Primož Kadunc, vodja oddelka za cestni promet na Sektorju uniformirane policije na Policijski upravi Ljubljana. Na družbenih omrežjih je namreč dostopnih več posnetkov sobotnega dogajanja, med drugim tudi ta, s katerega je razvidno, da se množica kljub sireni in opozorilnim lučem policiji ni umaknila. Posnetki bodo sicer policiji prišli prav v nadaljnji preiskavi.

Slovenija. Včeraj. Nobenega spoštovanja do avtoritet. Nimam besed, res. Totalna anarhija. pic.twitter.com/8VB0agJNb3 — Zala Klopčič (@zalaklopcic) March 3, 2024

(Foto: X, zajem zaslona)

Ob prihodu dodatnih patrulj so policisti začeli izvajati postopke za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja. »Da smo zagotovili javni red in mir, smo se izognili vsakršni uporabi fizične sile,« je poudaril Kadunc. Policija je izdala petnajst plačilnih nalogov in pet opozoril, opravili so 36 preizkusov z alkotesti, vsi so bili negativni. Ugotovili so več cestnoprometnih kršitev, največ s področja tehnične brezhibnosti vozil in obvezne zimske opreme. Policisti so obravnavali tudi eno prometno nesrečo. Za enega od objestnih voznikov se je vožnja namreč končala, ko se je med »driftanjem« zaradi neprilagojene hitrosti najprej zaletel v železne stebričke, nato še v betonski steber. »Preverjamo, ali obstajajo okoliščine, da bi zoper povzročitelja podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje, ne zgolj prekrška zaradi povzročitve prometne nesreče,« je še pristavil Primož Kadunc.

A ta genialc, ki se je na Rudniku zaletel v steber je bil koprčan? Complimenti per la cravatta. pic.twitter.com/R0GdKt1TDA — Dorijan Maršič 🇸🇮🇪🇺 (@DorijanMarsic) March 3, 2024

Na srečo je v soboto ostalo le pri zveriženi pločevini, poškodovanih pa ni bilo. Včasih pač ni tako. Septembra 2020 so murskosoboški policisti obravnavali podoben neprijavljen dogodek dirkanja na parkirišču ene od večjih trgovin. Nespametni voznik je zaradi sunkovitega speljevanja izgubil oblast nad vozilom, trčil ob pločnik in pri tem zadel dve osebi. Odnesla sta jo z nekaj odrgninami, do tragičnega razpleta pa vendarle ni prišlo. Junija lani pa se je mnogo huje končalo nočno dirkanje na parkirišču nakupovalnega centra v Buzinu na jugu Zagreba. 23-letnik je izgubil nadzor nad svojim mercedesom in z vso hitrostjo zapeljal v skupino ljudi. Ranjenih je bilo pet oseb, starih med 21 in 31 let, življenje enega od njih je nekaj dni viselo na nitki. Imel je poškodbe glave, več zlomov nog, rok, reber, poškodovane je imel tudi notranje organe. Vsaj dva od njih sta bila tam po naključju, ker sta bila na poti iz trgovine. S takratnih posnetkov je bilo razvidno, da je v trenutku nastala prava panika, slišalo se je kričanje, šokiran voznik je obsedel za volanom. Policija ga je aretirala, nekaj časa je bil v priporu, potem so ga izpustili, da se brani s prostosti. Tožilstvo je zoper njega spisalo obtožnico zaradi povzročitve prometne nesreče, v kateri so bile hudo poškodovane tri osebe, po hrvaškem kazenskem zakoniku pa mu grozi od enega do osem let zapora. Mladeniča je policija pred tem že obravnavala in tudi kaznovala zaradi prehitre vožnje. Njegov oče se je takrat javno opravičil, poškodovanim baje tudi obtoženi sam. Tiste usodne sobotne noči ni vozil pod vplivom alkohola ali drog. O dogodku doslej ni povedal še nič.