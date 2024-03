Za letošnjo rast delniških trgov se je torej zahvaliti predvsem tem delnicam. Prav zato so svetovne borze začele leto zelo odločno. Tako delniški indeksi na obeh straneh atlantskega oceana izkazujejo v evrih več kot 8 % rast, delniški indeks dežele vzhajajočega sonca, Japonske, pa kar 12 % rast.

Po lanski veliki rasti največjih tehnoloških podjetij, se ta nadaljuje predvsem pri tistih, ki tako ali drugače že izkazujejo prve učinke vpeljave umetne inteligence, ki naj bi v desetih letih, po mnenju ameriške investicijske banke Goldman Sachs, prispevala dodatnih 7 % k rasti svetovnega BDP. Produktivnost podjetij naj bi se zaradi njene vpeljave letno poviševala med 0,6 in 2,7 %. Da je to res nekaj velikega, lahko sklepamo po komentarjih direktorja najvidnejšega podjetja iz te investicijske teme Nvidije Jenssen Huanga: ne samo, da naj bi bil to preporod IT industrije, ampak da je to, kar vidimo sedaj le vrh ledene gore. Koliko so te številke impresivne, se lahko sklepa tudi po napovedih o podvojitvi zmogljivosti svetovnih podatkovnih centrov na 2.000 milijard dolarjev (1847 milijard evrov), kar sicer zgleda kot konzervativna ocena glede na predvidevanja o povišanju za kar sedemkrat s strani direktorja OpenAI Sama Altmana. Skratka obetamo si lahko res velike investicije v ta segment in vidnejša podjetja so ravno ta štiri. Sicer je Google tudi veljal za pionirja umetne inteligence, saj je bil do sedaj v ospredju, vendar pri njemu trg ne vidi, kako bi lahko to dobro štartno pozicijo unovčil. S tem, da prav lahko postane tarča konkurentov, v kolikor ti ponudijo alternativni brskalnik. Elon Musk iz Tesle je tudi napovedal izgradnjo platforme umetne ineligence, vendar so za enkrat težave pri njihovem osnovnem poslu, proizvodnji električnih vozil, prišle bolj v ospredje. Do nedavnega največ vredno svetovno podjetje Apple, ki ga je konec januarja prehitel Microsoft, do sedaj še ni objavilo svojih načrtov na področju umetne inteligence, pa čeprav na tem dela že vse od leta 2017. Prav zato tudi delnica stagnira.

Zelo podobno, kot se sedaj dogaja na borzi, se je dogajalo v '90 letih prejšnjega stoletja. Takrat so bile vodilne štiri delnice: Intel, Cisco, Microsoft in Dell, ki so predstavljale 14 % delež v indeksu S&P 500. Tokrat veličastni štirje mušketirji predstavljajo 18 % delež, s pomembno razliko, da izkazujejo nižje kazalnike in veliko bolj trdno poslovanje. Prav tako so njihovi poslovni modeli veliko bolj močni, kot pred četrt stoletja, pa tudi njihova likvidnostna pozicija je izjemna. Glede na to, da se svet čedalje hitreje vrti, pa bo sestava štirih mušketirjev čez 25 let najverjetneje pomlajena. x