Francoska tiskovna agencija AFP je sporočila, da so morali gasilci ob pomoči španske civilne garde evakuirati približno 120 ljudi. Požar so sicer hitro zajezili in pogasili, poleg treh smrtnih žrtev je okrog 15 ljudi utrpelo lažje poškodbe, večinoma zaradi vdihavanja dima, zato so jih odpeljali v bolnišnice.

Tragedija se je zgodila manj kot dva tedna po še enem večjem požaru v isti regiji, in sicer nekoliko severneje v mestu Valencia. Ogenj je tam uničil 14-nadstropno stolpnico in sosednji blok, v požaru pa je je umrlo deset ljudi. Takrat je po navedbah prič stavba zgorela kot bi jo nekdo polil z bencinom, vzrok za to pa naj bi bila fasada narejena iz vnetljivih materialov.

Po navedbah AFP obe tragediji v Španiji žće sprožata pomisleke o požarni varnosti večstanovanjskih stavb.