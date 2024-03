Kdaj se bo ustavil neverjetni niz Marca Odermatta, se verjetno sprašujejo vsi, ki jim je alpsko smučanje blizu. Švicar je namreč po zmagi na veleslalomu v Aspnu svoj niz povečal na 12, kar po letu 1980 ni uspelo še nikomur. Sloviti Šved Ingemar Stenmark je namreč med letoma 1978 in 1980 dobil kar 14 zaporednih veleslalomskih tekem. Ker sta do konca sezone še dva veleslaloma, se lahko zgodi, da bo Odermatt izenačil rekordni Stenmarkov niz.

V Koloradu je bil sicer Švicar ranljiv kot še nikoli poprej v letošnji sezoni. Že po petkovi tekmi je dejal, da mu proga ne ustreza, delal je napake, kot glavni vzrok pa omenjal visoko nadmorsko višino, saj je bil start na višini 2880 metrov, vreme je bilo za nameček toplo. Tudi dan kasneje ni bil pravi. V drugi vožnji (po prvi je bil tretji) je že v zgornjem delu naredil veliko napako, a se je z akrobatskim vložkom rešil. Resda je izgubil pol sekunde, toda v spodnjem delu je smučal izjemno in vse nadoknadil. »Vse skupaj je noro. Vedel sem, da moram napadati na vse ali nič, ker so bili drugi fantje zelo dobri v prvi vožnji. Na progi nisem mogel razviti takšne hitrosti, kot bi si želel. Skoraj sem bil že zunaj proge, a sem v spodnjem delu dal vse, kar sem lahko. Izšlo se mi je, čeprav ne vem, kako,« je po vnovični zmagi dejal Marco Odermatt. To je bila zanj že 13. zmaga v sezoni, v kateri je bil kar 20-krat na stopničkah. Veselil se je že 37. zmage v karieri, 23 jih je dosegel na veleslalomih. Več jih imajo le Stenmark (46), Avstrijec Marcel Hirscher (31) in Američan Ted Ligety (24). Dobro tekmo je odpeljal tudi Žan Kranjec, ki je bil na koncu sedmi (+1,36). »Žan se je boril. Na obeh tekmah je imel v drugem teku določene težave. Je pa res, da tukaj v ZDA ni velikokrat dobro tekmoval. To sta njegovi tretja in druga najboljša uvrstitev. Moram ga pohvaliti za borbenost, na nekaterih odsekih je prikazal zelo dobre vožnje,« je nastopa Kranjca (na petkovem veleslalomu je bil deseti) pospremil trener Klemen Bergant.

Na cilju pozitivno presenečena

Ženske so odpeljale dva superveleslaloma, zmagali pa sta Švicarka Lara Gut-Behrami in Italijanka Federica Brignone. Na startu obeh je bila tudi Ilka Štuhec, ki pa je bila bolj zadovoljna v soboto, ko je osvojila 8. mesto, dan kasneje je bila 19. Organizatorji v Kvitfjellu so imeli ogromno težav z vremenom. Nedeljskega so večkrat prekinili zaradi goste megle, zato je tekma trajala kar dve uri in 45 minut, sedem tekmovalk pa sploh ni nastopilo. »Ne glede na pogoje je sneg dajal presenetljivo veliko opore, da se je dalo dobro smučati in napadati. Na začetku sem bila malo preveč zategnjena, potem pa sem prišla v ritem. Sem pa bila v cilju pozitivno presenečena, ko sem videla tablo, ker nisem imela ravno vrhunskih občutkov,« je po tekmi priznala Ilka Štuhec, ki je bila po več kot petih letih znova del superveleslalomske deseterice.