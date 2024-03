Tekma v Dallasu se je začela izvrstno za domačo ekipo, ki je povedla z 11:0, a je pozneje prišlo do preobrata, tako da je Philadelphia, ki je tudi tokrat igrala brez poškodovanega Joela Embiida, imela rahlo prednost ob polčasu.

Dončić, ki je imel na prejšnjih štirih tekmah povprečje 36,3 točke, 11,8 podaje in 9,5 skoka (Dallas je v tem obdobju izgubil tri od štirih tekem), je prvi del končal s 15 točkami, sedmimi skoki in sedmimi podajami, a tudi s petimi izgubljenimi žogami (na koncu jih je imel sedem, Dallas pa skupaj kar 17).

V tretji četrtini se je nadaljevala slaba igra Dallasa, številne izgubljene žoge in zgrešeni meti so gostom omogočili vodstvo tudi za 17 točk. To so v zadnji četrtini povečali na 18 točk, kljub vsem težavam Dallasa v igri pa se je teksaška ekipa tri minute in pol pred koncem približala na ulovljivih sedem točk, tudi po 13 točkah Dončića v tem delu igre.

Minuto in pol pred koncem je bila razlika le še pet točk, toliko je znašala tudi po Dončičevi trojki z velike razdalje pol minute pred zadnjo sireno. Kyrie Irving je šest sekund pred koncem še zadel trojko za približanje na tri točke, a to je bilo vse, kar je uspelo domačim, pri katerih je zatajil tudi učinek igralcev s klopi, predvsem Tima Hardawaya mlajšega, ki je dosegel le dve točki ob metu 1-8.

Dallas, pri katerem je Irving dosegel 28 točk, Derrick Jones mlajši pa 21, ima zdaj 34 zmag in 27 porazov in je še vedno osmi v zahodni konferenci.

Pri Philadelphii, ki ima razmerje zmag in porazov 35-25 in je peta na vzhodu, je Tobias Harris vpisal 28 točk, Tyrese Maxey 24, Kelly Oubre mlajši pa 21.

Naslednja tekma Dončića in druščino čaka v noči na sredo, ko bodo gostili Indiano.