Ker na 19. svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki v Glasgow niso odpotovale Tina Šutej, Anita Horvat in Maruša Mišmaš Zrimšek, so v slovenskem taboru vse upe polagali na Lio Apostolovski. Skakalka v višino ni razočarala. S preskočenimi 195 centimetri, s čimer je izenačila osebni rekord, je prišla do bronastega odličja, sedmega za Slovenijo na dvoranskih svetovnih prvenstvih. Zmagala je Avstralka Nicola Olyslagers (199 cm), druga je bila branilka naslova, Ukrajinka Jaroslava Mahučih (197 cm).

»Izjemno sem vesela, uresničile so se mi sanje. Obenem sem kot sedma slovenska atletinja stopila na zmagovalni oder dvoranskih svetovnih prvenstev. Presrečna sem,« je pred petkovo podelitvijo kolajn dejala Lia Apostolovski, nato pa še nekoliko bolj zbrala misli. »Neverjetno, sploh ne vem, kako bi lahko opisala svoje občutke ... To je sanjski zaključek prav tako sanjske dvoranske sezone. Na svojem prvem dvoranskem svetovnem prvenstvu sem osvojila odličje. Zahvaljujem se vsem, ki so mi stali ob strani, na čelu s svojo družino in ekipo s trenerjem Rožletom Prezljem. Brez njih ne bi bilo tega uspeha,« je povedala 23-letna Ljubljančanka, ki kljub dobri pripravljenosti kolajne pred odhodom v Glasgow ni želela na glas napovedovati. »Povedala sem to, kar sem nameravala in kar sem čutila. Za mano je najboljša sezona in vedela sem, da sem dobro pripravljena in da moram le še uživati v skokih.«

Slovenijo je v Glasgowu poleg Lie Apostolovski zastopala še peterica. Neja Filipič je v finalu troskoka zasedla 11. mesto s 13,62 metra. Rok Ferlan je v polfinalu teka na 400 metrov zasedel sedmo mesto z osebnim rekordom 46,61 sekunde. Anej Čurin Prapotnik je v polfinalu teka na 60 metrov v prvi skupini zasedel osmo mesto s 6,71 sekunde. Nika Glojnarič se je z osebnim rekordom 8,05 sekunde na 60 metrov ovire prebila v polfinale, kjer je bila v svoji skupini zadnja osma (8,17), Filip Jakob Demšar pa je v isti disciplini s časom 7,80 sekunde obstal v predtekmovanju.

V Glasgowu je v teku na 400 metrov zablestela Nizozemka Femke Bol, ki je z 49,17 sekunde postavila nov svetovni rekord. Bolova, dvakratna svetovna prvakinja na 400 metrov ovire in na 4 × 400 metrov lani v Budimpešti, je za svoj prvi dvoranski svetovni naslov za sedem stotink izboljšala svoj prejšnji izid vseh časov. Tega je pred dvema tednoma tekla na domačem državnem prvenstvu.