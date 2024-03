Na derbiju 24. kroga v prvi slovenski nogometni ligi je igrala le Olimpija, medtem ko je bilo Celje bojazljivo, a vseeno na pragu osvojitve celo vseh treh točk. Vodilna ekipa lige je nezasluženo vodila vse do 85. minute, ko je izid po kotu izenačil Marcel Ratnik, ki je bil osmoljenec v zaključku prvega polčasa, ko je skušal blokirati strel Karničnika, a je žoga spremenila smer in končala v mreži gostiteljev. »Nismo dosegli tistega, kar smo si želeli. Zmanjkal je tudi kanček sreče. Nismo se predali do zadnje minute, verjeli smo v uspeh. Ob dobri predstavi smo imeli kontrolo tekme in bili boljši na igrišču, manjkala je le boljša realizacija. Celje me ni z ničimer presenetilo, saj vem, česa so sposobni moji fantje. V Sloveniji nikoli nisem zadovoljen s točko. Tekma je bila lepa promocija za nogomet. Verjamem, da takšne predstave lahko ponavljamo do konca sezone,« je bil vtis trenerja Olimpije Zorana Zeljkovića, ki še nekaj časa ne bo pozabil, da so vratnico stresli Agba, Lasickas in Kasa v zadnjih trenutkih srečanja, ko je imel boljšo rešitev s strelom v dolgi kot.

​Zeljković se bo pogovoril z navijači Olimpije

Olimpija je imela veliko premoč v zvezni vrsti, kjer sta veliko bolj gibljiva ter bojevita Doffo in Agba zasenčila premehkega Zabukovnika in skromnega Dulca. Čeprav Elšnik ni bil popoln, je bil boljši od počasnega Popovića. Celju ni uspelo uveljaviti hitrosti Pruceva in Matka na bokih, saj sta morala zaradi ofenzivnih ljubljanskih branilcev Sualeheja in Lasickasa veliko garati v obrambi. Ljubljančani so Celjanom odvzeli njihovo najmočnejše orožje – posest žoge, v kateri so na prejšnjih tekmah vidno uživali in prekipevali od samozavesti. Medtem je Olimpiji z vsako osvojeno žogo in dobljenim dvobojem rasla samozavest. Čeprav se je tekmec branil tudi z bunkerjem, so si Ljubljančani priigrali šest priložnosti, a Florucz ni bil pri strelu, Motika je znova preveč »carinil« žogo, nervozni vodja napada Pedro Lucas pa je bil znova nenevaren, medtem ko nadarjeni Bristrić sedi na tribuni. Olimpija je igrala kombinatorno in napadalno, kar je bilo po okusu več kot 4000 gledalcev, ki so poskrbeli za glasno podporo s tribun. Ljubljanski igralci so bili tako izmučeni, da so po zadnjem pisku sodnika Slavka Vinčića popadali po igrišču. »Zelo sem zadovoljen z obiskom, zlasti pa z navijanjem. Tako kot mi so tudi mnogi gledalci razočarani, obenem pa verjamem, da so videli, da želimo igrati napadalni nogomet, da se ne predamo. Upam, da bodo to prepoznali in prihajali v vedno večjem številu. Ta ekipa ima značaj, kar me kot trenerja veseli,« je dodal Zeljković, ki je nosil majico s podobo boksarja Mohameda Alija. Zmotilo ga je le, da je navijaška skupina Green Dragons z metanjem papirja poskrbela za prekinitev tekme, ko je bila Olimpija v naletu v zadnjih minutah prvega polčasa, zato bi se rad pogovoril z njimi.

Če je Albert Riera v vlogi trenerja Celja ob igrišču dajal vtis, kako obožuje takšne tekme, je njegov naslednik Damir Krznar deloval nesamozavesten in preplašen, pomembnost derbija pa se je za goste pokazala kot preveliko breme. Celje si skozi kombinatoriko ni priigralo niti ene priložnosti, do edinih dveh je prišlo zaradi izgubljenih žog vezistov Doffa in Agbaja. »Vso tekmo smo trpeli, ni nam uspelo sestaviti igre. Olimpija je bila boljša v presingu, nam pa je manjkala mirnost, da bi stopili na žogo in izkoristili hitrost na bokih. Glede na prikazano moramo biti zadovoljni s točko. Olimpija je bila boljša v vseh segmentih in ji čestitam za dobro igro. Vse je še vedno v naših rokah. Če želiš biti prvak, moraš znati prenašati tudi pritisk. Upam, da je bil to le slab dan in bomo že v soboto proti Mariboru pokazali pravi obraz,« je tekmo realno ocenil kapetan Celja Denis Popović, ki se mu pozna, da se vrača po poškodbi.

Trener Celja Damir Krznar ni bil zadovoljen s točko

»Ne,« je bil odgovor trenerja Celja Damirja Krznarja na vprašanje, ali je točka enaka zmagi. »Pred tekmo sem igralcem izrekel tri besede, ki bodo odločilne za našo igro: hrabrost, odgovornost in podpora. Toliko kot je manjkalo poguma, je bilo veliko odgovornosti. Čeprav smo trpeli, smo vsaj glede obrambe opravili dobro delo. Igralcem zamerim le reakcijo ob prejetem golu, saj je prekinitev stvar odgovornosti. Zmanjkalo nam je poguma, da bi linijo postavili 10, 15 metrov višje, ne le zaradi obrambe, ampak tudi protinapadov, saj bi bili bližje golu tekmeca in bi porabili manj energije. Čeprav je imela Olimpije več od igre, nam je žal za izgubljeni točki.«

Če želi Olimpija ubraniti naslov prvaka, bo še naprej odvisna od spodrsljajev Celja, ki ima velikih sedem točk prednosti, do konca pa je še 12 krogov, kar pomeni, da je na razpolago še 36 točk. Tudi če bi Celje izgubljalo točke, bi Olimpija morala zmagati v nizu, kar pa je skoraj nemogoče, saj jo čaka še kopica derbijev. »V življenju uspeš, ko delaš tako, kot moraš. Le če bomo zmagovali, lahko pričakujemo spodrsljaj tekmeca. Smo v položaju, ko moramo razmišljati le o nas samih. V igri je še veliko točk. Naredili bomo vse, česar smo sposobni. Mrtvi se preštevajo po koncu bitke,« je realen Zeljković.

Kazen NZS je znova združila navijače Maribora, saj se je na tekmi proti Domžalam zbralo 5500 gledalcev, ki so videli kakovostno predstavo. Junak domače zmage s 3:0 je bil Alžirec Hilal Soudani, ki je dosegel dva gola: »Le na videz je bilo lahko. Energija na stadionu je bila zelo pozitivna. Zadovoljni smo s predstavo in izidom. Naredili bomo vse, da bomo znova na vrhu lestvice.« Maribor je na začetku pomladi pustil med vsemi ekipami najboljši vtis. Zadnjeuvrščena Rogaška, pri kateri je blestel vratar Mulalić, je dobro spomladansko formo potrdila z zmago v Kopru in se bliža tekmecem v boju za obstanek. Radomlje, ki so na domačem igrišču zadnjič zmagale septembra, so doživele nov poraz. Bravo je zasluženo zmagal z golom Jakšića po kotu in diha za ovratnik Mariboru v boju za tretje mesto.

Izidi 24. kroga v 1. SNL: Aluminij – Mura 2:0 (0:0, Matić 56, 62), Olimpija – Celje 1:1 (0:1, Ratnik 85; Karničnik 40), Maribor – Domžale 3:0 (2:0, Soudani 35, 79, Jakupović 41), Koper – Rogaška 1:2 (1:2, Nkada 2; Mijić 20, Kregar 45+1), Radomlje – Bravo 0:1 (0:0, Jakšić 76).

