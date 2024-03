Trinajst mesecev zapora in plačilo 25.000 evrov odškodnine trem oškodovancem – takšna je še nepravnomočna sodba, ki so jo v Avstriji izrekli 39-letnemu moškemu srbskega porekla. Gre za nekdanjega glavnega direktorja mlekarne, v kateri so proizvedli kajmak, s katerim se je zastrupilo več ljudi. Pet jih je umrlo, šest pa jih bo imelo posledice do konca življenja. V kajmaku so našli bakterijo listerijo.

Okužbe so se dogajale med letoma 2020 in 2022. Temeljita preiskava je pripeljala do mlekarne v Gloggnitzu v okrožju Neunkirchen v Spodnji Avstriji. Sodni izvedenci so potrdili, da listerija, ki je povzročila huda obolenja, pripada istemu soju bakterije, ki so jo našli tudi v proizvodih te mlekarne. »Ni dvoma, da imajo vsi vzorci isti izvor,« je na sodišču povedal eden od izvedencev. Dodal je, da je bilo obolelih zagotovo več, vendar jih niso izsledili zaradi blažjih simptomov.

Po pisanju avstrijskih medijev so pri dveh osebah ugotovili trajno poškodbo možganov, pri treh pa kronično odpoved ledvic, pljučnico in oslabelost. Mlajša ženska je pričala, da je leta 2022, ko je jedla izdelke te mlekarne, rodila sedem tednov prezgodaj, novorojenčka pa so morali takoj priključiti na umetno predihavanje. Imel je hudo sepso, a je na srečo preživel. Neki moški se bo moral do konca življenja hraniti po sondi, druga obolela je prikovana na invalidski voziček, pričala je tudi žena nesrečneža, ki je zaradi listerioze umrl.

Kradel in tepel

Ko je v javnost prišla informacija o okužbi, je obtoženčevo podjetje razglasilo bankrot. Na sodišču je bilo rečeno, da v mlekarni omenjene bakterije niso našli prvič. To se je zgodilo že leta 2018, a se je obtoženi zagovarjal, da je za to izvedel šele kasneje. Med sojenjem so sicer govorili o številnih nepravilnostih, ki so se dogajale v mlekarni. Tam so našli plesen in celo podgane, po mlekarni se je širil smrad, hladilne naprave niso delovale. Ugotovili so tudi, da zaposleni niso šli skozi ustrezno usposabljanje, in tudi, da dostavna vozila niso bila primerno hlajena.

Obtoženi je razložil, da je trinajst let delal v mesnopredelovalnem podjetju, potem pa kupil mesnico in jo predelal v mlekarno. Očitke o higienski oporečnosti je zavrnil. Po njegovih besedah so imeli samo nekaj težav s stroji. Je pa obžaloval, kar se je zgodilo.

Mediji navajajo, so med sojenjem obtožnico še razširili. Tožilstvo mu očita, da je iz blagajne podjetja ukradel 6600 evrov gotovine in v svoji pisarni poškodoval neko žensko. Grobo naj bi jo zgrabil za vrat in oklofutal. Za dokaz imajo posnetek nadzorne kamere, na katerem ženska glasno kriči, on pa jo odriva. V zvezi s tem ga bodo zaslišali sredi marca.