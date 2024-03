Se bo populacija risov pri nas ohranila?

Čeprav je ris Lukaš, ki so ga v okviru projekta LifeLynx lani priselili v naše kraje, že odšel proti severu, so nekateri doseljeni risi pri nas ostali in imajo tudi podmladek. Ali bodo te živali pri nas tudi obstale ali pa jim grozi izumrtje, ostaja vprašanje.