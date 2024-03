Minuli teden se je zaključila orjaška dražba devetstotih kosov iz osebne zbirke legendarnega britanskega pop glasbenika Eltona Johna – z neverjetnimi 20,5 milijona dolarjev (19 milijonov evrov) izkupička od prodaje, kar je več kot dvakrat preseglo pričakovanja. V več kot osmih prodajah (osebnih in spletnih) so zbiratelji večinoma pridobili predmete od osebnega nakita in očal do priznanih umetniških del in fotografij, ki jih je glasbenik hranil v stanovanju Rocket Man v Atlanti v Georgii.

Med bolj izstopajočimi predmeti na dražbi so bili Banksyjev Thrower Triptych (2017), ki je na otvoritveni večer dražbe dosegel skoraj 2 milijona dolarjev (1,84 milijona evrov). Delo Keitha Haringa brez naslova iz leta 1982 je doseglo 756.000 dolarjev (700.000 evrov), vpadljiv par srebrnih usnjenih škornjev z Johnovimi začetnicami v živahni rdeči barvi pa je bil prodan za 94.500 dolarjev (87.000 evrov). Verjetno najbolj intimna posest je bil Johnov cenjeni bentley continental iz leta 1990, ki je veljal za njegovega najbolj zvestega sopotnika. S 24 nestrpnimi dražitelji, ki so se potegovali za njegovo lastništvo, je cena avtomobila zrasla z začetnih 25.000 dolarjev (23.000 evrov) na končno prodajno ceno 441.000 dolarjev (407.000 evrov).

Veliko pozornost je pritegnila tudi bogata ponudba luksuznih ročnih ur, pri čemer sta dve od njih, glede na model, dosegli rekordno prodajno ceno. Johnov rolex daytona z leopardjim vzorcem, okrašen s 36 rumenimi safirji in 56 diamanti je na koncu dosegel vrednost 176.400 dolarjev (163.000 evrov), za enako ceno pa je bil prodan tudi redek tank normale cartier z ohišjem, okrašenim s safirji in diamanti. Zbirko fotografij na dražbi je sestavljalo na več kot 350 sklopov – približno tretjina celotne zbirke – z deli priznanih modnih fotografov Richarda Avedona, Stevena Meisla in Irvinga Penna. Posebej opazna fotografija Richarda Avedona Nastassja Kinski in kača v srebrnem okviru je dosegla ceno 201.600 dolarjev (186.000 evrov).