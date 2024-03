Pravijo, da je pes človekov najboljši prijatelj. Večina tistih, ki imajo kosmatinca doma, se s tem zagotovo strinja. Meni so najbližje hrti, kolegici pa haskiji (originalno huskyji). Pasma izhaja iz vzhodne Sibirije, pogosto pa opravlja vlogo vlečnega psa ter čuvaja žensk in otrok. Njegova gosta dlaka je nekaj posebnega, najpogosteje pa je obarvana črno in belo ali sivo in belo. Je družinam prijazen pes, zato ne preseneča, da so si njegovo ime sposodili pri podjetju Hillman, ko so leta 1954 predstavili svoje najnovejše orožje, majhnega družinskega karavana. Husky naj bo, so dejali pri britanskem proizvajalcu vozil.

Imel je le troje vrat, zadnja so se odpirala navzven, za pogon je bil zadolžen 1,3-litrski agregat z močjo 35 konjev (26 kW). Spredaj sta bila nameščena posamična sedeža, zadaj je bila klop, ki jo je bilo mogoče preklopiti in tako povečati prostor za prtljago. Husky z dolžinsko mero 3,76 metra je bil na voljo v modri, sivi, zeleni ali peščeni barvi, ogrevanje in radio sta bila na seznamu dodatne opreme. Prve generacije so izdelali 42.000 enot, v reviji Motor pa so ga na testiranjih pognali do hitrosti 105 kilometrov na uro, pospešek do stotice je bil zelo dolgih 24,3 sekunde. Njegova poraba je bila s povprečjem 8,5 litra dokaj zmerna, cena z davki je bila 564 britanskih funtov.

S škatlastim videzom in veliko prostora

Leta 1958 je sledila druga generacija, ki je ohranila koncept karavana, je bila pa pet centimetrov daljša. Močnejši je bil tudi motor z 51 konji (38 kW). Avto je imel pogon speljan prek štiristopenjskega ročnega menjalnika, testiranja so posledično pokazala, da je hitrejši (118 km/h) od predhodnika, a se je več moči odrazilo tudi v višji porabi (9,2 litra), tudi cena je bila s 674 funti višja. So pa razvojniki zmanjšali kolesa, namesto 15-palčnih so bila zgolj 13-palčna. Zavore na vseh štirih kolesih so bile bobnaste. Zadnja generacija huskyja je na cesto zapeljala aprila 1967, bila pa je opazno višja (za 10 centimetrov), avto je imel škatlast videz in več prostora. Prav tako uporabniku prijaznejši je bil nizek nakladalni rob, kar je olajšalo natovarjanje tovora. Vozniki so poudarjali, da se pelje presenetljivo dobro, celo športno. Je bila pa tretja generacija z dolžino 3,58 metra tudi najkrajša in s 749 kilogrami najlažja.

»Plačaš en avto, dobiš storitve dveh,« so zapisali v prodajnem oglasu. Husky naj bi namreč od ponedeljka do petka opravljal delo tovornega vozila, za vikend pa naj bi bil namenjen prevozu družine, ki je morala zaradi precej osnovne notranjosti zamižati na eno oko. Privlačna cena tako ni presenečenje, saj husky na trgu ni želel tekmovati z drugimi karavani. Konec koncev je na pogled deloval staromodno. Tudi ko so ga prenovili, je bil korak ali dva za najnovejšimi avti na trgu.

Husky kot predhodnik športnih terencev

Med ponosnimi lastniki je tudi Peter Simpson. Ko je na spletu bral o projektu prenove huskyja iz leta 1964, ki se bo prodal na dražbi, se je odločil, da se je tudi sam udeleži. Avto je bil zanimiv tudi zato, ker je imel le dva lastnika. Uspelo mu je ponuditi najvišjo ceno, a se je s tem zgodba šele začela, saj nihče ni vedel, kako dolgo je bil avto v nevoznem stanju. Popolno prenovo je končal leta 2014, od tedaj pa se je z avtom redno udeleževal različnih razstav. Za huskyja iz leta 1969 sicer pravijo, da ima karakter, v njem pa mnogi vidijo predhodnika danes tako zelo priljubljenih športnih terencev. Dobro ohranjenih je zelo malo. »Avto ima veliko novih delov, vključno z zavorami, sklopko, pnevmatikami, alternatorjem ... Motor zveni ušesom prijetno, vozi se dobro. Tla so trdna. Novega lastnika pa čaka še veliko dela. Lak je ponekod obledel in lisast, pokrov motorja je udrt. Lučka za pritisk olja se prižge po približno 20 minutah. Uporabljal sem ga samo za kratka potovanja in razstave klasičnih avtomobilov, saj sem ga lansko leto ponovno zagnal,« je zapisal neimenovani lastnik huskyja iz leta 1969, ki je bil naprodaj za 5500 funtov in vreden ogleda. Za prodajo je bilo sicer zadolženo podjetje Rootes, ki je svojih pet minut dočakalo leta 1959, ko so samo v ZDA prodali 27.000 hillmanov. Zadnjega huskyja so izdelali leta 1970, nato je znotraj podjetja Chrysler Europe, novega lastnika Rootes, sledila racionalizacija produktne palete in posledično huskyjeva smrt. Toda mnogi, ki v njem vidijo vozilo SUV, so prepričani, da živi še danes.

*** 3,76 m je bila dolžinska mera prve generacije huskyja v karavanski različici.