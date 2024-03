Smučanje: svarila iz leta 2002 se uresničujejo

Februarja 2022, sredi zimskih počitnic, je bilo v pogonu dvajset smučišč. Druga niso imela več snega. Letos je slika še veliko bolj črna. Včeraj, zadnji počitniški dan, so se žičniške naprave vrtele zgolj na osmih smučiščih in še ta povečini dihajo na škrge. Visoke temperature, pogosto deževje in veter so naredili svoje.