Konferenca o prihodnosti Evrope je bila prelomna vaja participativne in posvetovalne demokracije. Na tisoče Evropejcev in Evropejk se je prek nje vključilo v pomembne razprave o svojih upih in sanjah za EU. Pridobljena spoznanja so bila neprecenljiva za naše razumevanje ter pristopanje k bolj povezani, odporni in v prihodnost usmerjeni Evropi. V tem duhu stalnega vključevanja in sodelovanja začenjamo tudi evropski državljanski forum o energijski učinkovitosti.

Kaj pa pravzaprav so ti forumi in kako delujejo? Njihov glavni namen je zagotavljati inovativen, varen in pregleden prostor za posvetovalno demokracijo. Združujejo Evropejce in Evropejke vseh generacij in iz različnih okolij, da bi razpravljali, se posvetovali in prispevali zamisli na specifičnih področjih politike. Forumi niso posvetovalni organi, temveč prostor za opolnomočenje, kjer se državljani in državljanke zelo hitro seznanijo z obravnavano temo, o njej razpravljajo in nato predložijo svoja razmišljanja in predloge. Tako lahko konkretno vplivajo na usmeritev politik EU. Prek njih lahko v največji možni meri izkoristimo ta dinamičen prostor med volitvami in okrepimo našo predstavniško demokracijo. Volitve so pomembne – in pri tem pozivam vse, naj se udeležijo prihajajočih evropskih volitev –, vendar naše demokracije ne bi smeli omejiti na to eno samo dejanje vsakih nekaj let.

Udeleženci in udeleženke foruma so izbrani s strogim postopkom naključnega izbora, ki zagotavlja široko demografsko zastopanost, tudi glede na starost, geografsko lokacijo (sodelujoči iz vseh držav članic in mestnega/podeželskega okolja), socialno-ekonomsko ozadje in raven izobrazbe. Ta raznolikost je ključna, saj zagotavlja širok nabor pogledov in izkušenj ter bogati razprave in rezultate. Pri tem sicer uvajamo nekoliko nadpovprečno zastopanost mladih. Tako kot na Konferenci vsaj tretjino vsakega foruma predstavljajo mladi, stari od 16 do 25 let.

Evropski državljanski forum o energijski učinkovitosti je še zlasti aktualen. Evropa se mora spoprijeti z dvojnim izzivom podnebnih sprememb in energetske varnosti, zato potreba po inovativnih in trajnostnih rešitvah še nikoli ni bila tako velika. Ta forum je državljankam in državljanom omogočil, da izrazijo svoje zamisli in vizije za energijsko učinkovitejšo Evropo, pa tudi svoje pomisleke. Njihovi prispevki bodo ključni pri usmerjanju prizadevanj EU za zmanjšanje porabe energije, prehod na čiste vire energije in zagotovitev trajnostne prihodnosti za vse.

Ta novi demokratični ekosistem, ki ga gradimo, dokazuje, da smo pripravljeni ne le poslušati naše državljane in državljanke, temveč tudi ukrepati v skladu z njihovimi predlogi. Odraža naše prepričanje v moč kolektivne, medgeneracijske inteligence in vlogo participativne demokracije pri oblikovanju bolj vključujočih in pravičnih politik, ki odražajo različne težnje evropskega prebivalstva. Pogosto slišimo, da morajo državljani zaupati politikom. Kot nekdanja županja menim, da moramo tudi politiki zaupati državljanom. Zato pozivam vse, naj spremljajo naše delo, saj dialog poteka v obe smeri.

Ob tem ponovno poudarjam, da je evropski državljanski forum veliko več kot le prostor za razpravo ali fokusna skupina. Pokazati moramo, da lahko demokracija koristi državljankam in državljanom, ne le z ukrepanjem na podlagi rezultatov, temveč tudi prek zanesljivega mehanizma za zagotavljanje povratnih informacij. Državljani in državljanke, ki si vzamejo čas, da dragoceno prispevajo k oblikovanju naših politik, si zaslužijo povratne informacije o tem, kaj smo storili z njihovimi predlogi.

Državljanski forumi so drzen korak k bolj odprti, demokratični, participativni in v državljane usmerjeni Evropski uniji. Njihov namen je vsakemu posamezniku omogočiti, da aktivno sodeluje pri oblikovanju naše skupne prihodnosti, in zagotoviti, da bo Evropa prihodnosti zgrajena ne le za ljudi, temveč skupaj z njimi. Zlasti je pomembno vključiti tiste, ki običajno ne bi nujno sodelovali v takem postopku, zato je naključni izbor bistven.

Želim si, da bi v prihodnjih tednih, ko se bomo posvetili delu foruma, nadaljevali v duhu sodelovanja in vključevanja, ki je doslej zaznamoval naše potovanje. Skupaj lahko utremo pot k bolj trajnostni, energijsko učinkoviti in odporni Evropi.

Dubravka Šuica, je podpredsednica evropske komisije za demokracijo in demografijo