Direktorica Inkubatorja Savinjske regije je postala Sonja Majcen.Inkubator se je v minulih letih uveljavil kot stičišče zagonskih podjetniških idej. Nastal je z namenom, da poveže podobno misleče na področju gospodarstva in jim nudi prostor, v katerem lahko izmenjujejo znanja in izkušnje ter skupaj razvijajo nove ideje, ki jih s pomočjo mentorskih programov spreminjajo v resničnost.

»Inkubator Savinjske regije je s svojim delovanjem in posrednim ustvarjanjem novih delovnih mest pomemben dejavnik gospodarskega razvoja mesta Celje. Je stičišče inovativnih podjetij in posameznikov, ki imajo ob vsebinski podpori ekipe odprte možnosti za hitrejši in bolj intenziven razvoj. Izkušnje z mentorstvom, iskanjem virov za izvedbo projektov, iskanjem razvojnih možnosti in izkoriščanjem razvojnih potencialov ter vključevanjem in povezovanjem različnih deležnikov so tisto, kar bom lahko iz dosedanjega delovnega okolja dobro prenesla v delovanje družbe Inkubator. S tem želim inkubator umestiti v širši prostor, pritegniti mlade podjetnike in iskati sinergije ob prenosu znanja iz izobraževanja in raziskovanja v gospodarstvo. V okviru Inkubatorja sem se zavezala poiskati in vzpostaviti nove programe ter spodbude za podjetnike, ki bodo privlačni ne samo za Celje in savinjsko regijo, temveč tudi za nacionalno in mednarodno raven, ter omogočiti dobro podjetniško platformo za mednarodna povezovanja, sodelovanja in prenos izkušenj,« je svoje načrte strnila Sonja Majcen.