Da bi ugotovili stanje v občini Komenda in uskladili poglede na razvojne izzive ter potenciale, je občina občanke in občane z anketo povabila k sodelovanju. Svoje mnenje je izrazilo 331 pretežno delovno aktivnih občanov v starostni skupini od 31 do 45 let (47 odstotkov) in od 46 do 65 let (31 odstotkov). Po naseljih se je odzvalo največ krajanov Most (27 odstotkov), Gmajnice (16 odstotkov), Suhadol (11 odstotkov) in Komende (10 odstotkov).

Zadovoljni z delom gasilcev in civilne zaščite

Kot je pokazala anketa, je večina občanov v splošnem zadovoljna s kakovostjo bivanja v občini. Najbolj so zadovoljni z delom gasilcev in civilne zaščite, najmanj pa s poplavno varnostjo, prometom in otroškimi igrišči. V splošnem je z ravnijo bivanja v občini zadovoljnih 60 odstotkov občanov, ki so izpolnili anketo, zelo zadovoljnih je osem odstotkov, nezadovoljnih je 25 odstotkov, šest odstotkov anketiranih pa je zelo nezadovoljnih.

Podrobneje so ocenili tudi kakovost in dostopnost posameznih storitev ter infrastrukture. Na lestvici od 1 do 4 so s povprečno oceno 3 ali več najbolje ocenili delo gasilcev in civilne zaščite, knjižnično enoto Komenda, pošto, prav tako so zadovoljni s športno dvorano, oskrbo s pitno vodo, urejenostjo fekalne kanalizacije in pokopališča. Manj zadovoljni (povprečna ocena 2,5 od največ 4) so s stanjem meteorne kanalizacije, lokalnih cest, ulic in pločnikov ter s kolesarskimi povezavami in športnimi igrišči. Najbolj primanjkuje programov za mladino, slabša je dostopnost splošnih zdravnikov in tudi ponudba varovanih stanovanj ter trgovska ponudba. Največ nezadovoljstva je pričakovano s stanjem poplavne varnosti (1,7) in državne ceste (2,0), ki sta v pristojnosti države. Izstopa tudi problem pomanjkanja otroških igrišč (1,9).

Občani po lanski avgustovski ujmi izpostavljajo nujnost ureditve vodotokov, čiščenja rečnih strug, izgradnje zadrževalnika, alarmiranja in obveščanja v primeru visokih vodotokov. Drugi ključen izziv je urejanje prometnih povezav, gostote in pretočnosti prometa, zlasti skozi naselje Moste, vključno z ureditvijo varnih šolskih poti. Dobrih 60 odstotkov anketirancev meni, da je v občini motornega prometa bistveno preveč, 67 odstotkov anketiranih meni, da je premalo ali bistveno premalo zelenih javnih površin, kar tri četrtine pa, da primanjkuje urejenih zunanjih javnih površin. Visok je tudi delež tistih, ki opažajo pomanjkanje dogodkov in premajhno pestrost ponudbe trgovin.

V Komendi se ljudje pozdravljajo

Kot kažejo podatki, občani največji pomen pripisujejo uravnoteženemu razvoju občine, solidarnosti in medsebojni pomoči ter gospodarnemu ravnanju. Odgovor na vprašanje, kako vidijo občino čez deset let, je bil največkrat povezan z ureditvijo poplavne varnosti in prometa, skrbjo za vse generacije in medsebojno povezanostjo. »Ne pozabite, v Komendi se ljudje pozdravljajo, drugje ne, in zato je posebna, saj opazimo drug drugega,« se je bral eden od komentarjev v anketi.

Med vrednotami so torej občani na lestvici od 1 do 10 v povprečju največji pomen pripisali uravnoteženemu razvoju občine, solidarnosti in medsebojni pomoči (8,9), sledita gospodarnost (8,8) in trajnostna raba naravnih virov (8,7). Prav tako so naklonjeni spremembam, prilagodljivosti in odzivnosti ter samooskrbi (8,6). Med razvojnimi priložnostmi so prepoznali aktiviranje potencialov ljudi in njihovo povezovanje, zlasti mladih, razvoj turizma, lokalno pridelavo, izkoriščanje potencialov poslovne cone, obnovljive vire energije, lego in bolj ambiciozen pristop k pridobivanju razvojnih sredstev. Občani največji pomen za strateški razvoj občine pripisujejo državnima projektoma, namenjenima suhemu zadrževalniku Tunjščica in cesti Želodnik–​Vodice. Na lokalni ravni je najpomembnejša vzhodna obvoznica Moste, sledijo projekti mreže pešpoti v občini, izgradnje novega vrtca, lokalne oskrbe s hrano in centra za mlade.

