Danes naj bi madžarska družba Garden Group začela prenovo zelenice na nogometnem igrišču stadiona Stožice, so nam v petek sporočili iz javnega zavoda Šport Ljubljana. Odločitev o oddaji posla družbi Garden Group je postala pravnomočna minuli četrtek, saj neizbrani ponudnik ni vložil revizijskega zahtevka. Iz Športa Ljubljana so nam v petek sporočili, da bodo pogodbo predvidoma sklenili še isti dan. Pogodba na portalu javnih naročil še ni objavljena. Šport Ljubljana bo madžarski družbi za naročena dela plačal 353.865 evrov vključno z davkom na dodano vrednost.

V osnutku pogodbe je bilo predvideno, da bo imel izvajalec 30 dni časa, da zaključi naročena dela. Toda časa bo precej manj, če naj bi zelenico spravil v red za prijateljsko tekmo med reprezentancama Slovenije in Portugalske. Ta je na stoženskem stadionu na sporedu že 26. marca. V javnem zavodu so nam nedavno zagotovili, da nameravajo zelenico urediti še pred omenjeno tekmo. Dodali so, da je rok postavljen realno in tudi izvedljiv. »Storili bomo vse, da zapletov ne bo in bo igrišče pravočasno pripravljeno,« so takrat dejali v Športu Ljubljana.