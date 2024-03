Žalujoči še naprej obiskujejo grob na moskovskem pokopališču Borisov, da bi se poklonili enemu najglasnejših kritikov Kremlja. Policija je danes dogajanje opazovala, vendar ni posredovala. Mladi, starejši in družine z otroki so položili cvetje na grob, ki leži blizu vhoda na pokopališče. Mnogi so jokali in se objemali, je s kraja dogodka poročal novinar dpa.

»Heroji ne umirajo. Hvala Aleksej,« je pisalo na enem od napisov iz kartona na grobu. Med nagrobnimi venci je bilo videti tudi otroške igrače. Iz kopice cvetja je gledal ruski pravoslavni križ s fotografijo nasmejanega Navalnega.

V petek se je na pogrebu v Moskvi od Navalnega poslovilo več tisoč ljudi, vključno s tujimi diplomati. Ruska policija je po podatkih nevladne organizacije OVD-Info v zvezi z žalnimi dogodki ob smrti vodje ruske opozicije po vsej državi aretirala najmanj 128 ljudi.

Preberite še:

Več tisoč ljudi se je poslovilo od Navalnega

#foto #video Pokopali Navalnega: “Hvala ti, Aleksej!”