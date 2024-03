Predsednik novoizvoljenega parlamenta Sardar Ajaz Sadik je danes na televiziji sporočil, da je bil Šehbaz Šarif izvoljen za premierja.

72-letni Šarif, ki je funkcijo premierja opravljal že med aprilom 2022 in avgustom 2023, je z 201 glasovi proti 92 premagal tekmeca Omarja Ajuba Kana, ki sta ga podpirala zaprti nekdanji premier Imran Kan in njegova opozicijska stranka Tehrik-e-Insaf (PTI). Kanovi privrženci so Šarifovo imenovanje pospremili z žvižgi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Muslimanska liga PML-N iz politične dinastije Šarif se je prejšnji mesec povezala s svojimi zgodovinskimi tekmeci Pakistansko ljudsko stranko (PPP) ter več manjšimi strankami, da bi oblikovala vladno koalicijo in onemogočila kandidate Imrana Kana.

V skladu z dogovorom o sestavi vlade naj bi novi premier postal Navazov brat Šehbaz Šarif, ki je ta položaj zasedal do razpustitve parlamenta avgusta lani, potem ko sta PML-N in PPP z njega odstavili Imrana Kana.

Zmago na volitvah 8. februarja sta še pred objavo uradnih rezultatov razglasila tako trikratni nekdanji premier Navaz Šarif kot tudi Imran Kan. Glede na končne izide volitev so največ poslanskih sedežev osvojili neodvisni kandidati, ki jih podpira PTI, vendar kot taki niso smeli sami oblikovati vlade.