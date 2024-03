V začetku tedna so zaradi močnega deževja iz obalnega mesta Gwadar na jugozahodu Pakistana evakuirali okoli 10.000 ljudi. V reševanju sodelujejo vojska, reševalne agencije in paravojaške enote.

Nenavadno obilno deževje, ki na območju ni značilno za ta letni čas, pripisujejo podnebnim spremembam. Pakistan je po podatkih Združenih narodov med 10 najbolj ranljivimi državami na podnebne spremembe, čeprav južnoazijska država le neznatno prispeva k svetovnim emisijam ogljika.

V rekordnih poplavah, ko se je kar četrtina države znašla pod vodo, ki je po obilnem deževju pridrla s Himalaje, je leta 2022 umrlo več kot 1800 ljudi.

As floods wreak havoc in Balochistan, Pakistan's neglect of the region is glaring. No aid, no relief efforts, just abandonment. The people of Balochistan left to face nature's fury alone, abandoned by🇵🇰 who otherwise claims rights on our land & resources@SherM_BRP@amritabhinderpic.twitter.com/30ClBAA5dz