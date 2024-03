»Star sem 52 let in za moškega mojih let ni dobro, da je v nočnem klubu do dveh zjutraj,« je povedal organizator Jonny Owen. Skupaj s soprogo, igralko Vicky McClure sta prvo dnevno diskoteko pripravila decembra lani v angleškem mestu Sheffield. Sedaj sta jo pripeljala v londonski klub HERE at Outernet.

Owen je še dodal, da so na njegovo generacijo, ko gre za klubsko življenje, preprosto »pozabili«. »Še vedno si želimo dobre zabave (...) še vedno si želimo takšnih stvari,« je prepričan.

Za Joeja Richardsona, namestnika generalnega direktorja pri Outernetu, klubu, kjer je bilo bolj slišati ritme elektronske glasbe, je dnevni disko priložnost za pridobitev novih strank v panogi, ki se še vedno otepa posledic pandemije covida-19. »Dnevni dogodki za tovrstno demografsko skupino so lahko zelo koristni za našo industrijo, zato smo morali izkoristiti to priložnost,« je dodal.

Zamisel o dnevnih diskotekah je na Otoku zelo hitro postala priljubljena in do maja je že vseh naslednjih sedem datumov za dnevni disko razprodanih. Poleg Londona se bo podnevi plesalo še v mestih Nottingham, Glasgow in Newcastle.

V Londonu je potrebno za vstop v dnevni nočni klub odšteti 17 britanskih funtov. Med obiskovalci prevladujejo tisti, ki so v štiridesetih in petdesetih letih. Številni so zaposleni in z majhnimi otroki in si ne želijo, da bi naslednji dan trpeli zaradi posledic neprespane noči.

»Počutim se, kot da je večer in da je čudovita noč, kot smo jo imeli pred mnogimi leti, z razliko, da ponoči lahko spimo, kar je popolna stvar za nas,« je povedala 41-letna mama Katy Magrane, ki je prišla s prijatelji. 58-letni Darren Mew je za AFP povedal, da ni bil v klubu že 35 let, njegove možnosti za ples pa so bile doslej omejene zgolj na rojstnodnevne zabave in poroke.

Prav tako 58-letna Sara Willats je povedala, da so ljudje v zrelih letih sedaj dobili možnost, da gredo na ples brez bojazni, da jih bodo mlajši obiskovalci nočnih klubov gledali postrani. »Lahko greš in si to, kar si. Se zabavaš in noben mladec ti ne bo rekel, 'poglej jo zdaj',« je povedala.

»Ne moreš verjeti, da je sobotno popoldne v Londonu,« pa je povedala Kelly Tipton, stara okoli 50 let, ki je tudi vesela, da se bo po zabavi domov v Dover na jugu Anglije vrnila z vlakom, ki iz prestolnice odpelje ob 21. uri.