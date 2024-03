»Strani sta bili pozvani, naj civilistom na območju Gaze ne odrečeta osnovne oskrbe in humanitarne podpore,« piše v izjavi Združenih narodov, objavljeni v soboto po krajevnem času v New Yorku. Članice Varnostnega sveta ZN so obenem izrazile »resno zaskrbljenost«, da bi se več kot dva milijona prebivalcev Gaze lahko soočilo z »zaskrbljujočimi ravnmi akutne prehranske negotovosti«, še piše v izjavi.

Varnostni svet ZN je vpletene pozval, naj »dovolijo, olajšajo in omogočijo takojšnjo, hitro, varno, trajno in neovirano dostavo humanitarne pomoči v velikem obsegu palestinskemu civilnemu prebivalstvu na celotnem območju Gaze«.

Izrazil je tudi zaskrbljenost zaradi poročil o četrtkovem incidentu, ko naj bi izraelska vojska streljala na Palestince, ki so na severu Gaze čakali na dostavo humanitarne pomoči. Ministrstvo za zdravje v Gazi, ki je pod nadzorom islamističnega gibanja Hamas, je obtožilo izraelske vojake, da so med razdeljevanjem hrane ustrelili 115 ljudi, še kakih 760 pa je bilo ranjenih.

Uslužbenci ZN, ki so v petek obiskali eno od bolnišnic v Gazi, so sporočili, da imajo med ranjenimi po četrtkovem incidentu številni strelne rane.

Iz Rafe na jugu Gaze pa so v soboto poročali o domnevnem izraelskem zračnem napadu na šotore blizu tamkajšnje bolnišnice, kamor so se zatekli razseljeni Palestinci iz drugih delov območja Gaze. Po palestinskih podatkih je v napadu umrlo najmanj 11 Palestincev, še okoli 50 pa jih je ranjenih.

Vodja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus se je z ogorčenjem odzval na poročila o smrtnih žrtvah med palestinskimi civilisti. »Poročila o bombardiranju šotorov, v katerih so bile nameščene razseljene osebe v Rafi, pri čemer je bilo ubitih 11 ljudi in ranjenih 50, vključno z otroki, so nezaslišana in neizrekljiva,« je zapisal v soboto na družbenem omrežju X.

Reports that tents sheltering displaced people in Rafah were bombed - reportedly killing 11 people and injuring 50, including children - are outrageous and unspeakable. Among those killed are two health workers. Health workers and civilians are #NotATarget, and must be… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 2, 2024

Med smrtnimi žrtvami napada sta bila po navedbah vodje WHO tudi dva zdravstvena delavca. Zdravstveni delavci in civilisti morajo biti ves čas zaščiteni, je še opozoril Tedros in Izrael pozval k prekinitvi ognja.

ZDA: Izrael naj bi sprejemal predlog prekinitve ognja

V Kairu se bodo danes nadaljevala pogajanja o prekinitvi ognja v Gazi. Izrael je po navedbah ameriških virov načelno sprejel predlog dogovora s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, ki predvideva šesttedensko prekinitev sovražnosti in izpustitev najbolj ranljivih talcev Hamasa.

»Izraelci so ga bolj ali manj sprejeli (...) Žogica je trenutno na Hamasovem igrišču,« je po navedbah AFP v soboto zvečer o predlogu dogovora dejal visok predstavnik ameriške administracije. Izrael sicer za zdaj te informacije ni potrdil.

Delegacija Hamasa naj bi danes podala odgovor na predlog, je za AFP dejal vir blizu palestinskih islamistov. Predlog v prvi fazi predvideva šesttedensko prekinitev spopadov in izpustitev 42 izraelskih talcev iz Gaze, v zameno za Palestince, ki jih je zaprl Izrael.

Neimenovan visoki predstavnik Hamasa je danes za AFP dejal, da je ob izpolnitvi pogojev premirje v Gazi mogoče zagotoviti v kratkem. »Če se Izrael strinja z zahtevami Hamasa, ki vključujejo vrnitev razseljenih Palestincev v severno Gazo in povečanje humanitarne pomoči, bi to utrlo pot sporazumu v naslednjih 24 do 48 urah,« je pojasnil.

Pogajalci upajo, da bi prekinitev ognja začela veljati ob muslimanskem svetem mesecu ramazanu, ki se začne 10. marca.

Skrajneži Hamasa so v napadu na Izrael 7. oktobra zajeli okoli 250 talcev, od katerih jih je 130 še vedno v Gazi, vključno z 31, za katere Izrael pravi, da so mrtvi. V izraelski povračilni operaciji je bilo doslej ubitih več kot 30.000 Palestincev, večinoma žensk in otrok.