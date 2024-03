Američanko Iris Apfel, rojena je bila 29. avgusta 1921, so svetovni modni mediji poimenovali kar najstarejša najstnica na svetu. Znana je bila po svojih nespoštljivih, vpadljivih oblekah, ki so mešale visoko modo in prevelik nakit. S svojimi velikimi okroglimi očali s črnimi okvirji, živo rdečo šminko in kratkimi belimi lasmi je izstopala na vsaki modni reviji, ki se je je udeležila. Njen stil je bil predmet muzejskih eksponatov in dokumentarnega filma »Iris« režiserja Alberta Mayslesa. »Nisem lepa in nikoli ne bom lepa, a ni pomembno,« je nekoč rekla. »Imam nekaj veliko boljšega. Imam stil.«