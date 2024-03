Kot so zapisali organizatorji, festival Rdeče zore že 25 let ustvarja prostore, možnosti, prakse za podporo, predstavitev in promocijo nizkoproračunske feministične in kvirovske umetnosti v Ljubljani. Poudarjajo, da svoboda ustvarjalnega izražanja in predstavitev družbeno-kritičnega razmišljanja pripadajo vsem, ne glede na razred, spol, raso, starost, poreklo in socialni status. S festivalom zato želijo predstaviti alternativo izkoriščevalskim, diskriminatornim in elitističnim praksam neoliberalne kulturne industrije ter pokazati, da je kultura tudi strategija za izgradnjo bolj pravične in vključujoče družbe.

Danes si bo tako v Plesnem teatru Ljubljana mogoče ogledati gibalno-avdiovizualno predstavo Kaje Janjić z naslovom Zakaj tako jezno? Zakaj ne!?, v Slovenski kinoteki pa bo na ogled program feminističnih in kvirovskih kratkih filmov, sledil bo program erotičnih filmov. Za sredo je med drugim napovedana Utopična okrogla miza: zgradimo varnejše kulturne prostore, na kateri bodo »odpirale vprašanja (ne)ukrepanja, molka in iskale možnosti, da ta način delovanja pretrgamo. Iskale bomo načine ustvarjanja kulturnega in nočnega življenja, ki je za vse nas vključujoč, varnejši in bolj prijeten,« piše na spletni strani festivala.

Katera bo seksistična izjava leta?

V četrtek bo v Klubu Gromka premiera predstave Fem TV 6.0 in razglasitev neslavne nagrade bodeča neža za najbolj seksistično izjavo leta, ki jo bo izbralo občinstvo. Delovna skupina je letos predlagala 18 izjav, spletnega glasovanja pa se je udeležilo 672 ljudi.

Na portalu spol.si so sicer opozorili, da je letos pri glasovanju prvič prišlo do manipulacije z glasovi, saj je bilo iz istega IP-naslova oddano veliko število glasov v prid ene od nominirank. Ta manipulacija sicer ni vplivala na finalno razvrstitev, saj so pravočasno ukrepali. Kot so še zapisali, jih je dogodek prisilil k razmisleku, kaj manipulacija z glasovanjem pomeni v trenutku, ko so med nominirane izjave uvrščene tudi izjave spletnih vplivnežev in vplivnic: »Je res vsaka reklama dobra reklama in vsaka antinagrada tudi nagrada? Je slava na temeljih seksizma, šovinizma, normaliziranja nasilja res tisto, kar želimo nagrajevati in spodbujati v družbi?«.

V finalu sta se znašli dve znani vplivnici, tiktoker, direktor ljubljanske psihiatrične bolnišnice Bojan Zalar in nekdanji sodnik na ESČP Boštjan M. Zupančič, ki so izjavili sledeče:

Katarina Benček, Instagramova vplivnica: »Moj računovodja je moški! In to je moj prvi pogoj. Z ženskami z ženskimi otroki ne delam več.«

Petra Parovel, podjetnica in vplivnica: »Zdaj bom povedala eno zelo nepopularno mnenje med ženskami. In grdo bom povedala, najbolj neposredno, kar lahko. Če je treba kdaj širiti noge, moraš razširiti noge. Moškim to veliko več pomeni kot ženskam. Ženske imamo več obdobij, ko nam milijon stvari hodi po glavi, ko se nam ne da. Ampak še vedno, če je to enkrat na teden, naredi in bo boljše.«

Mark Vlahović, tiktoker: Naslov TikToka “PAMETNI NAKUP:D”. Vplivnež drži v roki telefon (napis: TELEFON – 1.400 evrov), nakaže, da bi ga vrgel na tla, vendar obstane. Nato želi udariti v televizor (napis: TV – 3.000 evrov), a si spet premisli. Nazadnje pogleda proti partnerici, ki v kuhinji pomiva posodo (napis: žena – 0 evrov), in z nasmeškom zakoraka proti njej.

Bojan Zalar, direktor psihiatrične klinike v Ljubljani: »Lahko me sprašujete kot sodnega izvedenca, sem že stokrat povedal. Dvajset let nazaj je bilo prijavljenih deset spolnih zlorab, pa jih je bilo devet res. Danes pa od desetih ne vem, če je ena res, ker je to del nečesa. Del sistema.«

Boštjan Marija Zupančič, nekdanji sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice: »Tole je sumljivo. Po kakšni normalni logiki ima ženska predavati na Columbia University v New Yorku …? Zna to kdo pojasniti?«

Dnevi enakosti spolov na Filozofski fakulteti

Na Filozofski fakulteti UL se bodo že četrto leto zapored odvili Dnevi enakosti spolov (DES) FF, ki bodo letos potekali med 7. marcem in 21. majem, zvrstilo pa se bo več različnih dogodkov v obliki pogovorov, okroglih miz, predavanj ter predstavitev knjig. Tematizirali bodo različne aspekte enakosti spolov, kot so spolna vzgoja v slovenskem prostoru, seksizem v javnem prostoru, seksualno delo in njegove spremembe v današnjem času ter kronične bolezni žensk, kot je endometrioza, ki v javnosti pogosto ostajajo spregledane.

Protest: »Če naše delo ni nič vredno, protestiramo!«

Za petek, 8. marec, je med drugim napovedan tudi protest na Kongresnem trgu, ki bo potekal pod geslom »Če naše delo ni nič vredno, protestiramo!«, s katerim želijo v Iskrinem delovnem odboru za feminizem opozoriti na prezaposlenost in podplačanost žensk. »Protestiramo zato, ker je delo žensk v družbi nevidno, necenjeno in neplačano. Protestiramo zato, ker naše delo družbi ni nič vredno. Smo prezaposlene in podplačane!,« so organizatorke zapisale na Facebook strani dogodka in poudarile, da je 8. marec dan protestov, stavk in vztrajnega boja proti kapitalizmu in patriarhatu, saj sta medsebojno povezana.

»Čistimo in gospodinjimo doma, hkrati pa vzgajamo otroke ter vse življenje skrbimo za brate, partnerje, starše in stare starše. Oni pravijo, da je to ljubezen – Me pravimo, da je neplačano delo. Oni mislijo, da je naša skrb za bližnje samoumevna – Me zahtevamo, da se jo prepozna kot delo, brez katerega družba ne more obstajati. Za delo v maloprodaji, vzgoji in izobraževanju, čistilnih servisih in v dolgotrajni oskrbi nam dodelijo plačo, ki je nižja od minimalne – ker je za ustvarjanje profita naše delo na videz obstransko in nepomembno – Me smo prepričane, da mora biti vsako delo dostojno plačano in zahtevamo enako porazdelitev dobičkov od našega dela!,« so še pojasnile.