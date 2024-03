Guverner Sankt Peterburga Aleksander Beglov je sporočil, da se je incident zgodil v četrti Krasnogvardejski na severovzhodu mesta. Dodal je, da ni smrtnih žrtev in da so stanovalce evakuirali. Vzroka eksplozije ni omenil.

Stanovalci so povedali, da so najprej slišali neobičajen zvok, nato pa eksplozijo, ki ji je sledil požar. Po poročanju ruskih medijev je na zgradbo padel sestreljen ukrajinski brezpilotni letalnik, ki je nameraval napasti bližnje skladišče goriva. Tam je nameščen tudi obrambni sistem proti dronom.

Moscow region, Russia ❗ Boom 💥 Bavovna 🔥🔥🔥💨 A gas explosion caused a fire in a residential building in Serpukhov. Six people were hospitalized due to carbon monoxide poisoning, the Investigative Committee noted. According to the prosecutor's office, four apartments were… https://t.co/lr9quUvDZapic.twitter.com/Bj5o5gRpxw