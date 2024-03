»Skupaj s prijatelji iz Jordanije in drugimi bomo zagotovili pomoč Ukrajini iz zraka in si prizadevali odpreti nove poti v Ukrajino, vključno z možnostjo pomorskega koridorja za dostavo velikih količin humanitarne pomoči,« je dejal Biden, ki je zamešal Gazo in Ukrajino, vendar se je kasneje v izjavi popravil.

Poudaril je, da pomoč, ki prihaja v Gazo ni zadostna in da so na kocki predvsem nedolžna življenja in življenja otrok. Jordanija sicer že dostavlja pomoč v Gazo iz zraka, pred kratkim pa so se ji pri tem pridružili še Francija, Združeni arabski emirati in Egipt.

»Vztrajali bomo, da Izrael omogoči vstop večjega števila tovornjakov s pomočjo v Gazo in odpre več poti. Nobenih izgovorov ne more biti, ker je dejstvo, da v Gazo ne prihaja niti približno dovolj pomoči. Morali bi dobivati več sto tovornjakov, ne le nekaj. In tega ne bom mirno opazoval. Delamo na dogovoru med Izraelom in Hamasom za vrnitev talcev in takojšnje premirje v Gazi za najmanj šest tednov,« je še dejal Biden.